Julio Puon: Nouriel Roubini talks!

En su más reciente colaboración del Dr. Doom en Project Syndicate titulado The Stanflationary Debt Crisis is Here plantea un escenario base bastante desalentador. Una caída nada suave en la actividad económica en USA y más agravada en Europa por un Putin cada vez más radical y desesperado.

Contrario a la expectativa de los jugadores de los mercados que esperaban a principio de año una desaceleración y ahora una recesión corta y suave, Dr. Doom enfatiza lo contrario: una recesión fuerte acompañada de estrés financiero y económico. Tal cual como señalo Jerome Powell, presidente de la FED al dar un manotazo y enviar una señal clara y fuerte que harán todo lo posible por controlar y disminuir la inflación en USA, pasando el crecimiento económico a segundo plano.

El escenario que pinta Roubini es la tan temida Estanflación, que implica estancamiento económico y persistencia en altos niveles de inflación.

Este escenario tan anómalo para la mayoría de las generaciones actuales (vivido en los 70s en USA) pondrá en graves aprietos la tarea de la FED al ponerlo en la disyuntiva de seguir subir las tasas de interés o cuidar la salud de la economía recibiendo enormes presiones de un mercado adicto a los salvatajes por muy pequeños que sean los incendios (2010-2019) o de enorme magnitud como crisis financiera 2008-2009 y el Covid 19.

Así mismo la presión de la clase política cada vez más populista y propensa a dar soluciones rápidas a sus gobernados y la presencia de eventos de crédito similares a los de Lehman Brothers que amenazan con crear riesgos sistémicos y paros cardiacos a los mercados de deuda donde tendrán la necesidad de revertir sus procesos de alza de tasas de interés y retiro de estímulos monetarios haciendo a un lado su lucha contra la inflación.

Recientemente ocurrió un evento de estrés financiero, pero fue rápidamente contenido por el Banco Central de Inglaterra (BOE) ante la inminente quiebra del sistema de pensiones de este país ante la súbita alza de tasas de interés del Bono a 10 años a un nivel de 5 por ciento. El BOE tuvo que echar atrás la restricción monetaria que llevaba a cabo para controlar los niveles de 10 por ciento de inflación.

Goldman Sachs aprovechó este evento que detonó las ventas de garage de los fondos ingleses adquiriendo activos de private equity con 20 a 30 por ciento de descuento. Esto me trae a la mente los episodios de Bear Stern y muchos fondos que a un principio de la GCF salieron a vender las hipotecas sub prime que tenían. Era el inicio de la crisis de liquidez y solvencia que se viviría más adelante con LB, AIG, Citi y buena parte del sistema bancario de USA.

A las nuevas generaciones de inversionistas y nuevos financieros, y aquellos que vivimos la oscuridad en 2008-2009, debemos aprender a vivir con la volatilidad e incertidumbre venidera. Si analizamos la historia, estamos en las etapas tempranas de un desplome de los mercados así como de crisis de confianza (Deustche Bank y Credit Suisse empiezan a mostrar grietas).

A pesar de la caída de entre 20 a 30 por ciento de las bolsas en USA y el resto del mundo en los últimos 10 meses, los episodios de pánico extremo en los mercados que implican un desplome de más de un 30 por ciento en un periodo corto de tiempo no se han presentado. No hemos visto despidos masivos (el último dato de empleo de USA adicionaron casi 230 mil plazas y el nivel de desempleo cerca de mínimos históricos 3.5 por ciento), cierres de empresa, incumplimientos en el pago de deuda pública y privada ni caídas fuertes en el PIB.

Pareciera que los mercados en cada rebote de casi 20 por ciento que han tenido a lo largo del año, prolongan el estado de negación y no aceptamos la realidad a la cual nos dirigimos. Por naturaleza humana, tendemos a minimizar las presencia, ocurrencia y magnitud de las amenazas hasta que la realidad se impone.

En caso de materializarse el escenario de Roubini, por muy oscuro que sea, las oportunidades estarán presentes. La renta fija mexicana que, en estricto sentido en un activo libre de riesgo, en su parte igual o menor a un año ofrece rendimientos similares al de activos de riesgo como la Bolsa Mexicana de Valores. Situación anómala ofreciendo lo mejor de los mundos, altos rendimientos a bajo riesgo.

Para los jóvenes financieros e inversionistas del mañana, el mensaje es: lean, estudien, prepárense y conozcan la historia, ya que este nuevo ciclo económico donde la constante será la inestabilidad e incertidumbre les proveerá de una época dorada para invertir en la bolsa con un objetivo de inversión a muy, muy, muy largo plazo. Sepan diferenciar valor de precio y no sigan modas.

Para nosotros los no tan jóvenes, el énfasis será en la preservación de capital, poder adquisitivo y aprovechar los rendimientos de la renta fija con los diversos instrumentos que están disponibles.

Como bien dicen: “si den cielo te caen limones, aprende a hacer limonada”. No nos olvidemos que en el siglo XX y lo que llevamos del actual hemos tenido una revolución en nuestro país que mandó en vano al matadero a millones de mexicanos, la fiebre española, la gran depresión de los 30s, 2 guerras mundiales, amenazas nucleares, crisis sociales, estanflación en los 70s, las crisis en Latinoamérica, Asia, atentados terroristas, la gran crisis financiera en USA, COVID y muchas cosas más que vendrán, y a pesar de eso la humanidad sigue y seguirá.

El autor es profesor del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas en el Campus Monterrey. Contacto: juliopuon@tec.mx