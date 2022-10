José Luis Aguilar: Las principales causas de la rotación de personal en los centros trabajo

Eliminar la rotación en la plantilla laboral siempre ha sido el principal objetivo de las empresas. A través de los años que he participado en las fuentes de trabajo como asesor sindical, las causas son muy variadas, a continuación, mencionare las más comunes.

Una de las principales es la falta de tacto en el trato a los colaboradores, la falta de planeación a la hora de cubrir las bajas provoca que las personas de recién ingreso tengan que ocupar el puesto sin la debida inducción a las políticas y usos de las compañías. La falta de una completa capacitación genera un estrés adicional al hecho de ser el elemento más nuevo, de manera inconsciente los compañeros a su alrededor hacen sentir al mismo, la necesidad de pagar el noviciado, como si fuera necesario hacer metritos para pertenecer al grupo. Es deber de los departamentos de recursos humanos (RH), que el recién ingresado reciba la preparación correcta a través de una inducción completa al puesto a cubrir y al lugar que ocupara dentro de la empresa. Esto es, el tiempo y la capacitación correcta.

Otra causa no menos importante es la distribución inequitativa de las cargas de trabajo. Esto pasa generalmente con los nuevos elementos, es más común de lo que pensamos que estas personas reciban las cargas de trabajo más pesadas, no todas las personas tienen la capacidad o necesidad de aguantar para conservar el empleo o convertirse en el multiusos del área. Corresponde a los líderes de la respectiva área no permitir este tipo de situaciones en aras de lograr armonía en los grupos de trabajo.

Cuando en el centro de trabajo hay estabilidad laboral y las personas que participan en el mismo, desarrollan sus actividades de manera estable, el factor Salario pasa a ser importante, es normal que las persona deseemos ganar más, provocando que el elemento analice si es valorado de manera correcta y siempre será lo monetario lo que hará la diferencia de irse o quedarse más tiempo. Los colaboradores con antigüedad en las empresas buscan ser valorados por sus jefes inmediatos y sus directivos. El trabajador ya con antigüedad observa si es valorado por sus jefes inmediatos o inclusive por los directivos, es importante que el equipo ejecutivo de la compañía se preocupe por generar que los colaboradores se sientan apreciados provocando un sentido de pertenencia o como comúnmente se dice “Amor a la camiseta”.

En la medida que se van cumpliendo los objetivos personales dentro de la empresa, el colaborador busca crecer dentro de la institución donde labora, el estancamiento, el otorgamiento de puestos sin base a la capacidad, el amiguismo, traer elementos de fuera sin tomar en cuenta a sus propios trabajadores, la estética sobre la inteligencia y el extremo de la falta de profesionalismo al recibir prebendas para beneficiar a ciertos elementos genera la gran movilidad laboral en los centros de trabajo.

Como leí recientemente en un artículo del Financiero los mandos intermedios son una parte medular en para mantener al mínimo la rotación del personal, estos elementos necesitan la preparación adecuada para reaccionar hacia arriba y hacia abajo en la pirámide laboral, su capacitación es medular para no cambiar y mantener una buena actitud de servicio en su trato, tanto cuando actúa como subordinado, como cuando le toca la parte de mando.

Es importante para los empresarios y administradores por igual, tener un termómetro del sentir del personal a todos los niveles y no conformarse con los reportes que reciben de sus mandos medios y altos, la opinión de gente que forma parte de la parte “baja” de la pirámide laboral es tan o la más importante dentro de las fuentes de trabajo, son los que cargan realmente con el peso de las compañías.

Me toco el honor de coocer a un empresario regiomontano, el cual, se tomaba el tiempo de interactuar con sus obreros para recibir su opinión y el desarrollo de sus proyectos en marcha, en ocasiones resultaba que ciertos elementos no tenían conocimiento pleno de diseño total por falta de información, su reacción ante esas situaciones, recurría al departamento de RH para solicitar la liquidación al 100% del ejecutivo encargado de dispersar dicha información. Lo anterior genero un ambiente laboral donde todos tenían la información necesaria para llevar a buen término los proyectos logrando empresas exitosas donde la igualdad laboral es el factor más importante al grado que los estacionamientos más cercanos eran para los empleados más puntuales independientemente de su puesto.