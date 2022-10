Olvidan construir con una unión de sociedad

Poseer una propiedad actualmente se interpreta, en la mayoría de los casos, como un bastión de privilegio y que marca identidad, pero se olvida que también conlleva una responsabilidad: la de integrar a la comunidad en el desarrollo urbano, de lo contrario se compromete el crecimiento como sociedad.

“Si no creamos espacios para poder formar integración comunitaria, si no pensamos en el factor de desarrollo comunitario, no vamos a poder crecer como sociedad, no tenemos un futuro si no tenemos esa integración”, advirtió Raoul Godínez Ramos, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Instituto Tecnológico de Monterrey.

En su conferencia “Historia de la Propiedad” que impartió ante un grupo de profesionales de los bienes raíces, organizada por Promotora Elizondo, Godínez recordó que un maestro le comentó que el problema del urbanismo en el concepto de vivienda en un centro urbano, es que se crean burbujas que no ayudan a formar una integración comunitaria. Dijo que, “si no se establecen redes de infraestructura para proveer de servicios básicos que incluya transporte urbano, vamos a encontrar con ciudades perdidas más que núcleos de desarrollo”.

Consideró que los edificios de vivienda vertical en donde se logra un aprovechamiento de recursos y existe más plusvalía, también pueden hacer mucho para el desarrollo comunitario.

El catedrático universitario afirmó que la integración urbana tiene un impacto positivo en el valor de la propiedad ya que lo incrementa “tremendamente”. Dijo que la organización urbana actual quiere contemplar un crecimiento increíblemente desmedido.