Despreocupa a industriales declaraciones de AMLO

Ante la sugerencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que las cerveceras establecidas en los estados que padecen de crisis hídrica dejen de producir y se vayan al sur del país, Guillermo Dillon Montaña, director de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León dijo que continúan confiando en las autoridades federales para que cumplan la ley cuando sean nuevas inversiones así como el decreto de la cesión temporal del agua.

Consideró que dicho mensaje del Presidente de México se refiere a futuros crecimientos, por lo que la industria asentada en Nuevo León, entre ella la cervecera, continuará produciendo aquí en la entidad.

A pregunta expresa de qué si las acciones que ha decidido emprender el Presidente de México les quita el sueño, contestó con un tajante no, ya que aún no hay una evidencia clara de afectación.

“Pues mientras no se materializa pues no hay ninguna afectación, ahorita no hay ninguna afectación, o sea, no nos está afectando a nadie con ese comentario (de AMLO sobre las cerveceras) en tanto no se materializa”, abundó Dillon.

El Financiero publicó ayer que el anuncio hecho por AMLO es una venganza personal, de acuerdo con el economista Marco Antonio Torres.

Dillon dijo que hoy es el agua, pero en ocasiones anteriores han sido desastres naturales o crisis económicas los temas de preocupación, pero el sector industrial y el gobierno han podido sortear esas situaciones a través del diálogo y con soluciones de fondo, en un esquema de ganar-ganar y sin afectar a la población, el consumo y a la dinámica económica.

“Nuestra apuesta es al diálogo, a encontrar soluciones de raíz, soluciones de conjunto y soluciones de largo plazo”, indicó el directivo.

Aseguró que seguirán trabajando en apoyar a la población con el abasto de agua y ya son 26 millones de metros cúbicos de aportación acumulada en diferentes conceptos como la cesión y rehabilitación de pozos, tinacos y pipas y próximamente de pozos profundos que están en desarrollo.

El apoyo que la industria otorga a la ciudadanía en el tema hídrico debe ser equilibrado entre privilegiar el consumo humano de agua potable y no trastocar la dinámica industrial y empresarial, ya que si esto último sucede se materializa inmediatamente en una pérdida de empleos, enfatizó Dillon.