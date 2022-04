En opinión de economistas en el PED, hay muchos “qué´s” y muy pocos “cómo´s”

Para economistas locales el PED es más un documento de diagnóstico que vislumbra poca acción con muchos qué´s y pocos cómo´s.

Eduardo Carbajal, catedrático e investigador de la Escuela de Negocios del ITESM, destacó que aunque es un plan muy completo que cubre aspectos sociales y desarrollo que se prometieron en campaña y están en congruencia con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en materia de reducción de pobreza, cuidado del medio ambiente y crecimiento y promoción de la economía.

Sin embargo, como siempre, estos planes son ambiciosos porque se redactan desde el cómodo espacio de la reflexión más en la parte de la acción pocas veces se concretan.

“Una de las críticas que puedo hacer es que no específica los medios de financiamiento ni los costos para lograr tales objetivos. Al final solo se citan ciertos proyectos y no en todos se asigna un presupuesto, lo que me lleva a pensar que la gran mayoría de las propuestas en los 3 ejes del PED, no tiene presupuesto asignado todavía”, señaló Carbajal.

Otros economistas señalaron que el documento tiene grandes tintes populistas, muy al estilo de los que usa el Gobierno Federal.

El economista Elfego Velázquez, señaló que “El PED me parece que está hecho de buena voluntad para engrandecer a Nuevo León, pero muy impreciso acerca del cómo lograrlo en seis años, basado más en principios políticos, rayando en populismo (lo que quieres llegar pero sin detalle de cómo hacerlo) al plantear como objetivo de hacer de Nuevo León el mejor lugar para nacer, crecer, estudiar y vivir, pero la realidad siempre nos pone en nuestro lugar, hoy lo vemos con la inseguridad.”

Marco Antonio Torres, economista y experto en seguridad, dijo que, “en el documento se observa que se cedió a la presión política de los tiempos actuales, y se elabora con mucha amplitud en los puntos de política de Desarrollo Social, y se detallan muy someramente los puntos de política económica. Hay muchos qué´s y muy pocos cómo´s, debilidad similar a los planes federales.

“Se habla del gran reto que representa para NL la escasez de agua, pero se insiste en mantener y hasta incentivar industrias intensivas en ese componente, como la refresquera, cervecera y cementera. De manera natural, NL está pasando de ser una entidad intensiva en industria a una intensiva en servicios financieros de “mentefactura” y de logística. El PED no se sube a esta ola ya en marcha”.

Torres Moreno señaló que también en lamentable consonancia con algunas nostalgias tóxicas a nivel federal, se reeditan con escaso maquillaje conceptos útiles en su momento pero actualmente obsoletos, como es la “sustitución de importaciones”, pieza clave del “Desarrollo Estabilizador” de Antonio Ortiz Men de los 50s, 60s y 70s del siglo pasado.

“México apostó a la globalidad desde hace tres décadas y en NL y en todo el país ya no se trata de sustituir importaciones o exportaciones, lo que hicimos hace muchos ayeres, sino de innovar en nuestros procesos y productos para insertarlos en las cadenas de valor de las que ya formamos parte y las que se nos abrirán como oportunidades antes los cambios geopolíticos que ya estamos viviendo”.