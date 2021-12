Destacan regios por el estreno de casas

Si de estrenar casa se trata para los regiomontanos no existe referente, ya que Nuevo León (NL) es la entidad que registra la mayor compra de casas nuevas a nivel nacional, por encima de la Ciudad de México y Jalisco, de acuerdo con el más reciente reporte de Monitor Inmobiliario.

“Al hacer un análisis de toda la información disponible a la fecha en cuanto al volumen total de vivienda nueva colocada desde el primer día de enero hasta el último día del mes de julio del presente año, en comparación con el mismo periodo del 2020, observamos que hubo un alza a nivel nacional del 3.2 por ciento”, dijo Jorge Paredes Guerra, presidente de la firma de bienes raíces Realty World México.

Detalló que “en este segmento, el estado líder a nivel nacional fue NL con 23 mil 859 viviendas colocadas, que creció en un 6.7 por ciento; seguido por Jalisco, con 15 mil 438 unidades, registrando un decremento de 6 por ciento, el tercer lugar fue para el Estado de México, con 12 mil 009 viviendas vendidas, con un ligero crecimiento de 2.6 por ciento; el cuarto lugar fue la Ciudad de México, con 11 mil 595 viviendas, y el quinto lugar Guanajuato, con 8 mil 486 viviendas”.

En cuanto a la vivienda usada, dijo que hubo un gran crecimiento del volumen de viviendas colocadas a nivel nacional en los primeros 7 meses del año del 28.8 por ciento, y el Estado de México fue el líder con 9 mil 498 unidades, con un gran crecimiento del 30.3 por ciento; seguido por Chihuahua, con 9 mil 047 viviendas, con otro gran crecimiento del 24.7 por ciento; en tercer lugar Jalisco, con 8 mil 107 viviendas, con un gran crecimiento del 28.3 por ciento; el cuarto lugar fue Nuevo León, con 7 mil 748 viviendas, y el quinto sitio fue para Veracruz, con 7 mil 238 viviendas usadas comercializadas.

De acuerdo con Paredes Guerra, la vivienda residencial y residencial plus en los primeros 7 meses de 2021 versus el mismo periodo de 2020, a nivel nacional, registró un importante incremento de doble dígito del 40.9 por ciento, alcanzando 34 mil 179 residencias colocadas en el primer segmento, y otro magnífico incremento de 50.7 por ciento en el segundo segmento, con 15 mil 087 residencias plus colocadas.

“Revisando los indicadores del segmento residencial, fueron muy favorables en la gran mayoría de los estados y liderando la Ciudad de México, con 5 mil 455 residencias, con un crecimiento en el segmento del 24.1 por ciento. Nuevo León se ubicó en segundo lugar con tasas muy elevadas de crecimiento que alcanzaron el 65.7 por ciento. Jalisco ocupó el tercer lugar, con 3 mil 554 residencias; Querétaro, en cuarto lugar, con 3 mil 071 unidades, y en quinto lugar el Estado de México, con 2 mil 851 residencias vendidas.

“En el segmento residencial plus, en el primer lugar se colocó la Ciudad de México, con 4 mil 148 residencias comercializadas, con un gran crecimiento del 40.8 por ciento; en segundo lugar, Nuevo León, con mil 853 residencias plus colocadas, con un gran crecimiento del 74.5 por ciento; en tercer lugar el Estado de México, con mil 801 Residencias Plus, también con muy buen crecimiento del 45.8 por ciento”, agregó el experto.

En cuanto al segmento de la vivienda media, tuvo un muy buen aumento de 9.2 por ciento, con 7 mil 697 unidades, encabezando el listado Jalisco, con 6 mil 369 viviendas; seguido por Nuevo León, con 6 mil 191 viviendas; en tercer puesto el Estado de México, con 5 mil 797 unidades; en cuarto lugar Querétaro, con 4 mil 626 casas.

El segmento de la vivienda tradicional, registró una significativa alza del 17.7 por ciento, con un total de 93 mil 018 viviendas, y encabezando Nuevo León, con 8 mil 896 viviendas; seguido muy de cerca por el Estado de México, con 8 mil 696 unidades, y en tercer lugar Jalisco, con 6 mil 463 viviendas.

En la vivienda popular, en dicho periodo, hubo un retroceso como ha sido la tendencia desde el 2015, y ahora fue del 6.9 por ciento en todo el País, colocándose 84 mil 287 unidades, y el estado líder fue Nuevo León, con 12 mil 925 unidades; seguido por Jalisco, con 7 mil 526 viviendas; y Tamaulipas en tercer lugar, con 6 mil 917 casas, y siendo Chihuahua y Guanajuato los ubicados en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

“El segmento de vivienda económica tuvo un gran desempeño creciendo 70.4 por ciento ante el otorgamiento de mejoramientos en lugar de financiar viviendas nuevas, en su inmensa mayoría de los créditos. Se colocaron en total, a nivel nacional, 127 mil 012 créditos, resultando en primer lugar la Ciudad de México, con 38 mil 400 créditos; seguido por el Estado de México, con 15 mil 995 créditos; Chihuahua en tercer lugar, con 10 mil 231 financiamientos; el cuarto lugar Nuevo León, con 8 mil 086 créditos, y el quinto lugar fue Jalisco”.