Innovarán ingenieros regios en conducción autónoma

Gracias que poseen una mayor capacidad técnica respecto a la de otras entidades y a que las escuelas de donde egresan son las mejores posicionadas en América Latina (AL), los ingenieros de Nuevo León (NL) desarrollarán e innovarán componentes con tecnología de punta, dirigidos a la conducción autónoma, para la firma alemana ZF Group, informaron ayer directivos de esta empresa junto con autoridades del gobierno estatal.

La empresa alemana ZF Group anunció ayer formalmente la inversión de su nuevo Centro de Desarrollo y Manufactura de Alta Tecnología en Guadalupe, Nuevo León.

La compañía es experta en tecnología que suministra sistemas para vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y tecnología industrial, todo lo que permite la próxima generación de movilidad.

“NL fue la decisión como estado porque nos proveía los elementos que buscábamos de mayor capacidad técnica, además de la posición estratégica del estado. Como estrategia fue el que mejor posicionado estaba en todos los aspectos en cuanto a calidad de la gente y educación”, dijo Alberto de Icaza, director de Relaciones Gubernamentales de ZF Group.

Dijo que la compañía alemana se instalará en un centro de investigación y desarrollo en el municipio de Guadalupe, dentro de las instalaciones del parque industrial Finsa.

“En este proyecto, también está contemplado la construcción de una planta productora de cámaras inteligentes de generación 4.8 para el sector automotriz y la instalación del Corporativo Administrativo que dará servicio a Norteamérica”, explicó el directivo.

Lo anterior, dijo, posicionará a NL como el centro de ingeniería automotriz de México en cuanto a movilidad y conducción autónoma.

“NL no era la mejor opción económica porque los sueldos de la zona no son los más económicos, pero no estábamos buscando quién pagara menos sino dónde íbamos a tener la mejor calidad de ingenieros y trabajadores tanto de la mano de obra de la planta como del centro administrativo”.

Comentó que el centro de investigación de NL también apoyará en el desarrollo de otros componentes como bolsas de aire, sistema de frenado, cinturones de seguridad, volantes, amortiguadores, entre otros.

“En Estados Unidos (EU) ya no hay ingenieros, las universidades lo que tienen son muchos estudiantes extranjeros que se regresan a sus países y en México hay una generación brutal de ingenieros y queremos aprovechar esa fuente para nuestros siguientes desarrollos de productos hacerlos aquí”, comentó el directivo.

Las especialidades que requieren para el desarrollo y fabricación de componentes son ingenieros en mecatrónica, industriales y electrónicos, entre otros, indicó.

En cuanto a la inversión, De Icaza refirió que requerirían de “varias decenas de millones de dólares, sin precisar un dato puntal”.

Por su parte, Roberto Russildi, secretario de Economía y Trabajo de NL mencionó que esta inversión cumple con los ingredientes que la entidad requiere para que sea un proyecto de alta calidad.

“El que sean empresas de alta tecnología le permite al estado seguir desarrollándose y creciendo, para que así ofrezca una buena calidad de vida laboral y a la vez puedas brindar sueldos acordes a la especialización requerida”, señaló Russildi.

Aseguró que esto les ha permitido atraer, durante toda la administración estatal, alrededor de 19 mil millones de dólares (mdd) en inversión extranjera, de los cuáles poco más de 3, mil 500 mdd se alcanzarían para el cierre de este año.