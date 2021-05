Busca Organización Mundial de Líderes mayor presencia en Nuevo León

La World Leaders Organization, -Organización Mundial de Líderes-, (Omlid), busca reconocer a destacados líderes de Nuevo León mediante doctorados “Honoris Causa”, por su trayectoria, aptitudes y logros, por lo que recién nombraron a Carlos Peña Salas, director de OPEN Opportunities Consulting Group (OCG) como embajador en Nuevo León.

La Omlid se constituye como una cadena de unión de profesionistas, intelectuales, académicos, comunicadores y ciudadanos firmemente convencidos en aportar su esfuerzo, talento y compromiso en acciones que mejoren las condiciones del país y de la humanidad en su conjunto, señaló Fued Jalil Jassan, Presidente de la Omlid.

“Somos una sociedad civil, donde nosotros buscamos a los líderes tanto nacionales como internacionales para reconocerlos con los doctorados”, explicó.

Con sede en Toluca México, primero iniciaron como Organización Mundial de líderes, pero para el registro internacional requerían el registro en inglés, entonces por eso son World Leaders Organization.

“Tenemos una red de personas que han destacado a lo largo y ancho de nuestro territorio y a nivel mundial, que nos representa en muchos lugares como es el caso del doctor Carlos Peña, director de OPEN, quién nos representa en NL por ser un promotor de la educación financiera en la niñez”, señaló Jalil Jassan.

Comentó que, “nosotros nos enfocamos en el liderazgo, entonces sabemos que hay una gran cantidad de líderes en Nuevo León, que se tienen que reconocer porque desgraciadamente pasa mucho tiempo y las personas no son reconocidas y se tiene que apoyarlas”.

Refirió que la organización tiene una red en Estados Unidos que se llama College University, que los apoya para reconocer habilidades y aptitudes, como en México lo hace la SEP.

“Tenemos convenios con algunas universidades como lo es la facultad de derecho en la Universidad de México, en la cual vamos a impartir una maestría en juicios orales por parte de la organización y tenemos otro convenio con un instituto de medicina homeostática que tiene 15 sedes, en China, Sudamérica y Estados Unidos.

“Es de reconocer que nuestros médicos mexicanos están desarrollando productos en China para la misma medicina China”, comentó.

Dijo que con este nombramiento de OPEN, esperan realizar muchos eventos en Nuevo León.

Destacó que son reconocidos por la ONU, mediante un convenio en Suiza, y la Unesco, organización que les pide que tengan 32 Embajadas en México, una por estado, y actualmente tienen 20, tres internacionales y 17 nacionales.

Además, indicó que para finales de este año esperan realizar una conferencia con el ex presidente Obama, “sería virtual para toda la gente que pertenece a la organización”.

“Nos pueden encontrar en https://www.omlidworldleaders.com/, lo mas importante que el titulo es un premio a la labor de vida, muchas personas lo manejan erróneamente como doctorado académico, pero no, es un doctorado curricular a tu labor de vida, es un premio porque tu mismo te lo mereces y has trascendido a la comunidad de tu medio, no necesariamente tienen que ser profesionista”, aseveró.