Luis González Villarreal: Joe Biden y la reducción del 50% de emisiones de EU para 2030

Estimado lector, los seres humanos hemos tenido un gran crecimiento debido a que aprovechamos el poder de la energía. Desafortunadamente estamos debilitando el planeta con el uso indiscriminado de los recursos, lo cual hoy nos afecta al grado que vemos ya de forma cotidiana sus impactos negativos.

El gobierno de Joe Biden se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos entre un 50% y un 52% respecto a los niveles de 2005 para 2030, este gran objetivo invita a otros grandes emisores a aumentar su ambición de combatir el cambio climático.

Aquí en Nuevo León y en nuestro vecino Coahuila tuvimos hace unas semanas el impacto de un incendio muy importante en una de las pocas regiones que nos brindan aire limpio a nuestra ciudad de Monterrey, la cual ya está catalogada como la ciudad más contaminada de toda América.

Los incendios siempre van a existir, pero con las abruptas condiciones climáticas, debemos tomar mayores medidas precautorias.

Con las restricciones derivadas del Covid, una gran parte de la población no hemos tenido los lugares típicos de esparcimiento como son los teatros, cines, gimnasios, etc. Esto ha detonado que la gente busque alternativas en algunos de los pocos lugares que han quedado sin restricciones, como son los bosques y montañas, pero una gran parte de la población no cuenta con el más mínimo conocimiento de las medidas preventivas que se deben de tomar en este tipo de lugares.

En nuestra ciudad uno de los pocos pulmones que tenemos es el parque Chipinque, el cual debido a la ola de frio se encuentra con una biomasa muy seca, las veredas están cubiertas de hojas secas, las cuales podrían iniciar un incendio con cualquier pequeña chispa. Por lo pronto esperemos continúen llegando lluvias y eviten una mayor catástrofe. Pero si debemos cuidar más estas áreas.

Con el actual impulso del presidente Joe Biden al acuerdo de París, es muy probable que veamos un aumento en la producción de automóviles eléctricos y una importante implementación de avanzadas tecnologías.

Se espera que en este país, posiblemente a partir del el año 2025 el cincuenta por ciento de los automóviles nuevos que se vendan sea eléctricos y a partir del año 2035 el cien por ciento Con lo cual posiblemente las líneas de producción de las automotrices migren a únicamente fabricar vehículos eléctricos en el mundo.

Para nuestro país la reactivación de la refinación es un gran proyecto federal, ya que la idea es brindar soberanía energética, la nueva ley de hidrocarburos posiblemente impulsen el regreso al monopolio, pero Pemex tiene un gran pasivo y por contraparte la transición energética está avanzando a pasos agigantados. El principal negocio de la refinación se encuentra en las gasolinas, el retorno de inversión de una refinería es de largo plazo y depende directamente del volumen de venta.

Si la cantidad de automóviles que se venden anualmente en nuestro país siguen el planteamiento de los avances tecnológicos globales, es muy probable que para el año 2045 un porcentaje importante de vehículos en México sean eléctricos adicionalmente si sus precios y su competitividad superan a los de gasolinas es posible que podamos tener un avance muy acelerado de estas unidades. Esto es sin tomar en consideración nuevas tecnologías que se pudieran implementar en este tiempo.

Hoy la naturaleza nos pide que la cuidemos, la tecnología ya está en etapa de implementación, el cambio es una realidad, es importante estar actualizados y que en todos los proyectos tengamos en consideración los avances tecnológicos, así como las necesidades puntuales de la población, para ver una rentabilidad energética.

Hace algunas décadas dejamos de utilizar el carbón como fuente principal de energía y migramos al petróleo. La innovación tecnológica ha desplazado a empresas como Kodak, Blockbuster, Toys R Us, Polaroid y con la pandemia a muchas más. Con la revolución ciber física actual es muy importante considerar que muy posiblemente en las próximas décadas veamos el mundo una disminución abrupta del consumo de refinados.

Estimado lector, ¿cree usted que vale la pena constantemente analizar a profundidad la evolución de las tendencias del mercado para llevar nuestros proyectos nacionales hacia la rentabilidad, competitividad y de la mano evitar una catástrofe ecológica?.

Gracias, ¡Hasta la próxima!

El autor es CEO de Petroland, ex Director General de Franquicias Pemex y constructor de Estaciones de Servicio. Comercializador Autorizado de Gas Natural Licuado y Comprimido de la CRE, miembro del PEI/NACS y Consultor en Eficiencia Energética.

Opine usted: lgonzalez@petrolandmx.com