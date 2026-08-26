Se concreta el primer parador seguro para el autotransporte

es el primer paso de una estrategia que pretende llevar el modelo a otras rutas.

Durante décadas, para un operador de autotransporte de carga detener un camión en carretera no necesariamente significa descansar. En buena parte de los corredores logísticos del país, hacer una pausa implica elegir entre continuar conduciendo con fatiga —principal causa de accidentes carreteros— o detenerse en sitios sin condiciones adecuadas de seguridad, servicios sanitarios, alimentación, mantenimiento ni resguardo de la unidad y la mercancía.

La inauguración del primer parador seguro con servicios integrales del país, desarrollado por OXXO GAS en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), marca un cambio en la concepción de la infraestructura carretera: el descanso del operador comienza a ser considerado parte de la seguridad vial.

El Punto Travel Center de OXXO GAS, localizado en el kilómetro 31 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, sobre la Ruta Federal 45, representa una inversión superior a 100 millones de pesos, ocupa más de 35 mil metros cuadrados y tiene capacidad para atender hasta 300 personas simultáneamente. La expectativa es superar 480 mil usuarios anuales.

Su ubicación resulta estratégica. De acuerdo con la Residencia General de Conservación de Carreteras de Chihuahua, por este corredor circulan más de 9 mil vehículos diariamente, de los cuales aproximadamente 40 por ciento son vehículos de carga. Es decir, alrededor de 3 mil 600 unidades de carga transitan cada día por este punto, dimensionando la necesidad de contar con infraestructura especializada para los operadores.

Más que una estación de servicio

Carlos Aguirre, director B2B de OXXO GAS, explicó que el proyecto requirió dos años de trabajo entre la empresa, autoridades y socios comerciales y nació de una necesidad concreta: crear un sitio donde los transportistas puedan detenerse sin poner en riesgo su integridad, la unidad o la mercancía.

El complejo integra estación de combustible OXXO GAS, tienda, alimentos y restaurantes, áreas de descanso climatizadas, sanitarios, regaderas para hombres y mujeres, lavandería, estacionamiento para unidades de carga y taller mecánico.

También contempla asistencia para vehículos que presenten alguna falla en un radio de 15 a 20 kilómetros, con posibilidad de reparación o traslado al taller del complejo.

“Disponemos de estacionamiento para pensión de corto plazo, un patio para 37 fulles con acceso controlado, iluminación, circuito cerrado, área de refacciones y servicio de taller, además del resguardo permanente de la Guardia Nacional Para los operadores, el cambio es tangible: contar con un sitio donde puedan bañarse, comer, dormir y dejar la unidad bajo resguardo reduce la necesidad de detenerse en puntos vulnerables”, añadió Aguirre.

El sitio cuenta con servicios y zonas de primera necesidad para los operadores.

Desde la perspectiva del transporte privado, los paradores deben formar parte de una visión integral de los corredores logísticos, porque detrás de cada unidad existe un operador que recorre cientos de kilómetros y sostiene diariamente las cadenas de suministro.

Para Alex Theissen, presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), el proyecto constituye un hito para la seguridad carretera en México ya que mientras el Gobierno federal genera condiciones y certidumbre para impulsar infraestructura, la iniciativa privada materializa esa confianza mediante inversiones.

La ANTP espera que el parador de Chihuahua se convierta en un referente y que el modelo pueda replicarse en los principales corredores estratégicos del país.

El primer eslabón de una red nacional

Por su parte, Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT, señaló que los paradores seguros responden también al cumplimiento de la NOM-087, que establece los tiempos máximos de conducción y periodos obligatorios de descanso de los operadores del autotransporte federal.

“La lógica es directa: facilitar el descanso reduce riesgos asociados con la fatiga y protege a conductores, usuarios e infraestructura”.

Destacó que la dependencia publicó el 18 de julio en el Diario Oficial de la Federación un aviso para fomentar la inversión en la construcción y ampliación de paradores. “La estrategia contempla actualmente 15 proyectos adicionales: nueve cuentan con autorización para continuar con la elaboración de sus proyectos ejecutivos y cinco se encuentran en revisión”.

Asimismo, la subsecretaria agregó que el Gobierno federal busca que la infraestructura se multiplique mediante la participación de inversionistas y concesionarios.

Infraestructura para la logística

El parador se suma a los trabajos de conservación que la SICT realiza en la Ruta 45, donde se destinan 861.35 millones de pesos para atender 743.25 kilómetros mediante acciones de conservación periódica y rutinaria, informó Luis Alfonso Dzul Cruz, representante de la SICT en Chihuahua

Para el sector, la relevancia está en que ambas inversiones —la carretera y los espacios para detenerse. “Una vía en buenas condiciones permite mover mercancías; un parador seguro permite que el operador cumpla sus periodos de descanso y continúe el trayecto en condiciones adecuadas”, indicó el funcionario.

Los operadores y operadoras mexicanas ahora tienen un lugar seguro donde descansar.

El reto ahora, tanto para las autoridades como para la iniciativa privada, será replicar el modelo en los corredores de mayor flujo de carga del país y convertir este primer proyecto en una verdadera red nacional de paradores seguros, capaz de acompañar el crecimiento logístico de México.