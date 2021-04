Confrontar a la federación no beneficia a Nuevo León: Larrazábal

La confrontación y el pleito son la manera equivocada de tratar de acercarse al gobierno federal y para muestra, los nulos resultados que han logrado los gobernadores de la Alianza Federalista, consideró Fernando Larrazábal Bretón, candidato a la gubernatura de Nuevo León (NL) por el Partido Acción Nacional (PAN).

Para ello, dijo, se deben llevar a cabo diálogos que lleguen a consensos y acuerdos que ayuden al bienestar del estado y sus habitantes.

En entrevista con El Financiero, el ingeniero civil por el Tec de Monterrey, platicó de los planes, proyectos y acciones que implementaría, si el voto ciudadano le favorece y es elegido gobernador del estado.

“No soy una persona de pleito y nunca lo he sido. Como gobernador me queda claro que la política es construir diálogos. Ve el resultado que han tenido los gobernadores que están en alianza en contra del Presidente, no han obtenido nada, ni van a obtener nada porque considero que ese no es el camino”.

“La política yo la concibo como dialogar, llegar a consensos y acuerdos para que todas las partes lleguemos a lo que buscamos que es el bienestar de Nuevo León”, mencionó.

El exalcalde de Monterrey y San Nicolás se mostró a favor de modificar la fórmula que se utiliza para repartir los recursos federales a los estados, mediante el pacto fiscal.

Aseguró que salirse de éste de manera unilateral no es tarea fácil, porque el Congreso tendría que dar su aval.

Por el contrario, se deben de trabajar en recuperar los programas y fondos regionales que se asignaban en el Presupuesto federal, pero, para ello, es necesario que Morena pierda la mayoría en el Congreso de la Unión.

“El equilibrio que había en la distribución del recurso federal hacia los estados se equilibraba en los fondos regionales que hoy están desaparecidos. Considero que es muy importante que Morena pierda la mayoría en el Congreso y eso va a permitir, poder negociar los presupuestos en los estados y recuperar lo que hoy NL perdió”.

Sobre la deuda del Estado, que ronda los 80 mil millones de pesos entre obligaciones centrales y descentralizadas, Larrazábal Bretón solicitaría a los acreedores su reestructura con vencimientos a mayor plazo, lo que le permitiría reducir el costo de ésta en mil millones de pesos.

Además, realizaría ajustes a la nómina estatal y reduciría el gasto corriente para lograr ahorros de unos 500 millones de pesos.

En cuanto a la reactivación económica de NL indicó que incentivaría la inversión privada local, nacional y extranjera, además de qué se apoyaría a las micro y pequeñas empresas para que tengan acceso a créditos, donde el Gobierno fungiría de aval.

“Para reactivar a los micros y pequeños empresarios planteé un sistema emergente que consiste en aplicar o tener por lo menos 200 mdp disponibles para que el Estado sea aval para que los micro y pequeños empresarios tengan acceso a créditos a bajo costo y en algunos casos a la palabra, esto de manera inmediata”.

“Y a mediano y largo plazo tengo que hacer que NL sea atractivo, que recupere su liderazgo para atraer inversiones. Establecer una ventanilla única y, a través de una iniciativa de ley que presentaré, un sistema de afirmativa ficta”.

Aunado a esto, daría incentivos fiscales e incluso terrenos a bajo costo para que empresas extranjeras y nacionales se instalen en la entidad.