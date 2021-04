Obtiene Gruma crédito por 200 mdd sin afectar apalancamiento

El crédito por 200 millones de dólares (md) que solicitó el 31 de marzo pasado Gruma no afectará su apalancamiento medido por su deuda neta respecto a su flujo de efectivo, señaló Richard Hobarch, analista de Intercam Casa de Bolsa.

En un reporte elaborado por el especialista bursátil liberado ayer se indica que, “…es importante mencionar la obtención del crédito no afectará el apalancamiento de la empresa, que se mantiene en un nivel sano; al cierre del 4T20 se ubicaba en 1.52 veces como Deuda Neta / EBITDA”.

Añadió que el préstamo de 200 md representa aproximadamente un 14 por ciento de la deuda total, por lo que se trata de un monto relativamente importante. A la par, dado que se utilizará para el refinanciamiento,

Cabe recordar que el 31 de marzo por la tarde, y a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Gruma anunció que obtuvo un crédito a largo plazo por 200 millones de dólares (md).

Según el comunicado, el crédito se utilizará para refinanciar diversos pasivos denominados en dólares y en pesos, lo que le permite a Gruma mejorar las condiciones de costo de su deuda y su perfil de vencimientos; fue otorgado por The Bank of Nova Scotia y Bank of América México, S.A., Institución de Banca Múltiple a un plazo de 5 años, con una tasa de LIBOR más una sobretasa de 100 puntos base, pagadero en una sola exhibición a su vencimiento.

También cabe señalar que Gruma se ha ubicado en una posición sumamente defensiva durante la emergencia sanitaria.