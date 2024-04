Recupera tus devoluciones del SAT de años pasados

Si tienes pendientes devoluciones de impuestos de años anteriores, que ya diste por perdidas, las puedes recuperar con la ayuda de especialistas fiscales.

Existe una plataforma en donde puedes ingresar y revisar si el SAT te va a regresar impuestos este año por tu declaración fiscal de 2023 y también poder verificar si tienes dinero pendiente de años anteriores, que la autoridad fiscal no te ha pagado.

Puedes verificar sin costo alguno en la aplicación www.taxdown.com.mx si el SAT te debe recursos y si encuentras devoluciones, puedes proceder a la contratación del servicio en la aplicación y los asesores te ayudan a solicitar la devolución y a darle seguimiento a tus trámites.

Oscar Sosa, director en México de Tax Down, destacó en entrevista que incluso si te tocara pagar algo de impuestos este año, el asesor te podría decir: podemos aplicar los saldos que te debe el SAT a la deuda que se pudiera haber generado este año, y vamos a recuperar lo que reste ahora.

“Hay un detalle, para recuperar recursos de años anteriores por fuerza debes tener actualizada la firma electrónica”, subrayó.

En el caso de años anteriores, el SAT pone como requisito obligatorio el uso de la firma electrónica a fin de garantizar que nadie más pida la devolución a cuentas que no le pertenecen al contribuyente, ya que la e-firma es una sustitución de la firma autógrafa.

“Es importante aclarar que nosotros podemos ir a recuperar cinco años atrás, entonces el 30 de abril será el último día que un contribuyente tendría para hacer el trámite del año 2018, si esa persona dijera tengo 3 mil pesos que me adeuda el fisco, entonces si no hacemos el trámite antes del 30 de abril, lo perdería”, advirtió.

“¿Cómo se da cuenta una persona si tiene dinero pendiente de pago?, debe entrar a la aplicación y hasta donde puede ver si el SAT le adeuda o no, hasta ese paso no has pagado absolutamente nada”, explicó.

La aplicación te muestra cuánto dinero tienes en años anteriores, añadió.

En ese momento la persona puede pagar por el servicio de recuperación de saldos de años anteriores que actualmente cuesta 491.25 pesos.

Posteriormente el cliente puede chatear con alguien y comentarle: sé que se va a perder mi dinero de 2018 pronto, tengo dinero del 2018 qué ves en la pantalla, y te puede contestar que no tienes pago pendiente de ese año, sí te lo pagaron, así que no hay prisa.

Esto significa que no debes meter la solicitud de devolución antes del 30 de abril, por lo que podrías pedir devoluciones pendientes de 2019, 2020, 2021 y 2022 para recuperar dinero de esos años.

La aplicación tiene otros servicios, como es el caso del Plan FLEX, donde el cliente paga hasta que el SAT le devuelve; la asesoría la puede recibir por chat, WhatsApp o correo.

‘Remueve’ el pasado