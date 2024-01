Evita que te roben información en internet

El creciente uso de Internet, redes sociales y digitalización de operaciones bancarias ha sido el detonante para que todos estemos más al pendiente y cuidemos nuestra información de manera meticulosa. Los crímenes cibernéticos han crecido exponencialmente debido a la exposición virtual y huella digital que van dejando los internautas.

De acuerdo con Julián Sánchez, SVP of Growth at Octapus.io, empresa especialista en ciberseguridad y manejo de información en la nube, indicó que publicar información sensible como lugares de vacaciones, nombres de familiares, mascotas o residencia puede tener consecuencias graves. Estos datos pueden ser usados para robos de identidad, estafas, o incluso para determinar cuándo una casa está vacía para cometer robos.

La construcción de perfiles falsos es una práctica común y ante este hecho, Sánchez dijo que “los delincuentes pueden usar la información que se publica en redes para construir perfiles detallados de sus víctimas y luego engañarlas para obtener acceso a sus datos financieros o personales con la finalidad de delinquir o cometer fraudes, a esto se le denomina ingeniería social y los ciberdelitos con estas estrategias van en aumento en todo el mundo”.

Algunos consejos para evitar ser vulnerables en Internet son: pensar antes de publicar o compartir algo en redes sociales, revisar las configuraciones de privacidad en todas las redes sociales y navegadores que ocupes, utilizar contraseñas diferentes y utilizando números y símbolos, verificación de la fuente de información y en específico para las cuentas bancarias, activar las notificaciones y establecer límites de gasto para que solo tu tengas esa información, apuntó el directivo de Octapus.io.

La actualización de los dispositivos móviles o de escritorio, así como contar con antivirus son herramientas o prácticas que blindan y resguardan tu información de mejor manera. Hay que recordar que el eslabón más débil en la cadena de seguridad es el mismo usuario.

“Es importante recordar que la navegación segura es fundamental, realizar transacciones financieras o bien dar acceso automático a aplicaciones a través de redes sociales y para la descarga de aplicaciones es fundamental hacerlo en el wifi privado como el del hogar y no en sitios públicos como en un café o aeropuerto. Una práctica común de los cibercriminales es monitorear estos espacios para robar la información en un segundo plano”, informó el especialista.

Mantener tu información en resguardo y evitar un robo es una tarea que debemos realizar todos los días, mantenerse al pendiente de las actualizaciones, fuentes de información y más, es un hábito que te evitará dolores de cabeza y mantendrá seguro a todos.

Cuida mucho tus datos