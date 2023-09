Los problemas no se heredan: prepara tu testamento

Sin duda, un tema que a nadie le gusta tocar es el de la muerte, ese momento en el que ya no se estará físicamente. Para honrar la memoria y hacer válida la voluntad del ser querido es importante anticipar el testamento.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recordó que desde 2003 se estableció que septiembre sería el “Mes del Testamento”, una campaña iniciada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, cuyo objetivo es el de contribuir a la cultura de previsión.

Pero primero ¿qué es un testamento? Seguramente alguna vez se ha escuchado al respecto. Más que un simple papel se trata de un documento en el que una persona, en total libertad, decide cómo se repartirán sus bienes (casas, coches, dinero, joyas, etc).

Si se piensa que el testamento solo lo deben hacer las personas con mucho dinero se está en un error, afirmó Rafael Candelas, notario público número 48 en el estado de Zacatecas, ya que no tiene nada que ver con eso, sino con brindar seguridad después de la muerte.

“Es para evitar problemas, pues no siempre todos están de acuerdo. La ambición es algo natural. La nuera, el yerno o el sobrino pueden complicar el tema de la herencia, por lo que es muy importante y recomendable dejar un testamento para tener certeza, seguridad, pues es muy difícil que un testamento se pueda anular”, dijo.

Ana Lavín, socia de GLZ Abogados, compartió algunas de las dudas más comunes entre las personas que buscan hacer un testamento y que pueden ser de interés general.

Por ejemplo, ¿a qué edad se puede realizar este trámite? La experta aseguró que se puede hacer desde los 16 años de edad. Esto significa que no se debe dejar hasta el último momento para tenerlo listo.

Del mismo modo, se trata de un trámite 100 por ciento individual, por lo tanto no se puede dejar junto con la pareja, cada uno tendría que hacer la repartición de sus bienes.

¿Se puede cambiar el testamento? Lavín explicó que es posible en el entendido de que se debe generar uno nuevo de la mano del notario. Es importante tener presente que solo quedará con vigencia (o sea, será el “bueno”) el último otorgado con firma de quien lo deja.

El Colegio de Notarios de la CDMX insistió que durante septiembre los interesados podrán otorgar su testamento con un costo reducido de tres mil 200 pesos. No es necesario que se acuda con un documento ya redactado, pues si bien se debe tener una idea sobre cómo quedarán repartidos los bienes, los notarios también pueden brindar asesoría.

“¿Qué pasa si usted no hace testamento? La Ley suplirá su voluntad y decidirá por ustedes”, indicó la experta de GLZ Abogados. Por Ley, los artículos o inmuebles de valor quedarían a los hijos; de no existir, sería a los cónyuges, y si no a los padres, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario. A falta de los anteriores, quedarán en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Por último, advirtió que es muy importante recordar que no se puede heredar en vida.

Puntos a considerar