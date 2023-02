Declaración anual del SAT: ¿Puedes ir a prisión si no la haces?

Conoce cuáles son las sanciones si no presentas tu declaración ante el SAT. (Especial)

Faltan días para que comience el ejercicio fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a 2022. Las personas morales declararán en marzo y las físicas en abril, pero, ¿te has preguntado qué pasa si no haces tu declaración?

En México, no hacer la declaración fiscal puede meterte en problemas, ya que en ciertos casos es considerada como defraudación ante el SAT, que pueden ir de multas económicas hasta prisión de meses o años, dependiendo el monto no declarado.

La recaudación de impuestos en México corresponde al 17.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y esta cifra, de acuerdo con Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), está debajo del promedio regional, del 21.9 por ciento, y del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 33.5 por ciento.

La empresa de gestión de capital humano, Consolide, señala que hay muchas personas en México vulnerables a caer en la evasión fiscal debido a errores en contabilidad y finanzas. Por ello, es importante que sigas la declaración de impuestos al pie de la letra, con la finalidad de evitar sanciones.

Sanciones por no hacer tu declaración anual ante el SAT

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 109, apartado ‘V’, la persona “responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente” serán acreedoras a sanciones equivalentes a las de una defraudación fiscal.

Sin embargo, esto no quiere decir que vayas de inmediato a prisión si no presentaste tu declaración ante el SAT, sino que el proceso aplica en caso de que el monto supere el millón 932 mil 330 pesos.

Con prisión de tres meses a dos años , cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 932 mil 330 pesos.

, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 932 mil 330 pesos. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1 millón 932 mil 330 pesos pero no de 2 millones 898 mil 490 pesos.

cuando el monto de lo defraudado exceda de 1 millón 932 mil 330 pesos pero no de 2 millones 898 mil 490 pesos. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2 millones 898 mil 490 pesos.

Si el dinero que no has declarado ante el SAT no supera ese monto se aplicará una multa: