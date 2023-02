Haz cuentas: ¿Hasta cuánto dinero en efectivo puedes meter o sacar de México, según la ley?

Si estás por salir de México hacia el extranjero es necesario que hagas bien tus cuentas, de manera que no vayas a rebasar la cantidad límite de dinero en efectivo que establecen las leyes sin tener que declarar en la aduana.

Este límite de dinero aplica tanto para los viajeros que salen del país por cualquier medio y a quienes llegan provenientes del extranjero, sean mexicanos o de cualquier otra nacionalidad.

La cantidad establecida tiene la finalidad de evitar delitos como el ingreso de recursos de procedencia ilícita, por lo que las autoridades llevan a cabo esta declaración que debe hacerse en las aduanas, ya que de no hacerlo, podrías recibir una multa e incluso una una pena de cárcel.

¿Con cuánto dinero puedo entrar o salir de México?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que el máximo de dinero en efectivo con el que una persona puede ingresar al país o salir hacia el extranjero es de 10 mil dólares, lo que representa una cantidad aproximada de 190 mil pesos, al tipo de cambio de enero de 2023.

En caso de portar más de 10 mil dólares, todas las personas, tanto las mexicanas como las extranjeras, estarán obligadas a declarar la cantidad y las razones por las que se rebasa lo establecido en la ley.

Las personas que ingresen o salgan del país y que no realicen la declaración correspondiente pueden ser acreedoras a una multa de entre 20 y 40 por ciento sobre la cantidad con la que se hayan rebasado los 10 mil dólares, de acuerdo con las leyes mexicanas.

Pero esto no para ahí. Si la cantidad de dinero supera los 30 mil dólares, que son casi 600 mil pesos, y no se presenta la declaración ante el SAT, el castigo podría ser de tres a seis meses de cárcel. Además que el monto excedente quedará decomisado en tanto no se compruebe la licitud de éste.

Otra de las medidas establecidas en la ley indica que si no se logra acreditar el origen lícito del dinero, la pena llegaría a ser de entre cinco y 15 años de prisión y una multa de mil a 5 mil días.