¡Cuidadito con estas aseguradoras! Condusef revela las empresas con más quejas en 2022

2022 fue un año con menos quejas contras las aseguradoras, con una caída de 5.4 por ciento en comparación con 2021, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El organismo explicó que de las 30 mil 564 reclamaciones, más de 7 de cada 10 (72 por ciento) fueron concentradas por las siguientes empresas:

Quálitas

Grupo Nacional Provincial (GNP)

MetLife México

Chubb

Axa

Seguros Banorte

Zurich

Santander Seguros

BBVA Seguros

Mapfre

Citibanamex Seguros

La Condusef abundó que la negativa del pago de la indemnización por parte de las aseguradoras fue la queja más frecuente, con 38 por ciento de los casos.

Otros de los reclamos ‘populares’ de los clientes en 2022 fueron la solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida y/o no aplicada (16 por ciento) e inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización (10 por ciento).

¿Qué productos de las aseguradoras generaron más ‘dolores de cabeza’?

Daños a automóvil (con 50 por ciento).

Vida individual (con 31 por ciento).

Gastos médicos mayores (6 por ciento).

Bajo el Índice de Reclamación en la Condusef, es decir, el resultado del número de reclamaciones por cada 100 mil riesgos asegurados, destacaron Quálitas, con 60 reclamaciones; GNP, con 56; y MetLife México, con 35.

Por su parte, las instituciones con mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron MetLife México, con 38 por ciento; Zurich Santander, con 29 por ciento, y Citibanamex Seguros, con 24 por ciento.

¿Y las Afores?

Por otro lado, la Condusef también dio a conocer el desempeño de las Afores, cuyas reclamaciones subieron a 7 mil 236.

Las principales causas por las cuales se presentaron las quejas fueron: solicitud de trámite no atendida o no concluida, con 53 por ciento; separación de cuentas no atendida o no concluida, con nueve por ciento; y unificación de cuentas no atendida o no concluida, con siete por ciento.

En el número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por administradora, destacan con un mayor número de casos: Principal, con 29 reclamaciones; Pensionissste, con 25; e Invercap, con 22.