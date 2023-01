RFC obligatorio para mayores de 18 años: Así puedes realizar el trámite en línea paso a pasito

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aprobó desde el año pasado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) obligatorio para mayores de 18 años.

Con esta medida, el SAT busca introducir a los jóvenes a la cultura contributiva, pero sobre todo, protegerlos del robo de identidad ya que las empresas fantasma muchas veces los utilizan como prestanombres para realizar fraudes.

Al contar con su RFC y su firma electrónica, los jóvenes recibirán avisos en los medios de contacto que den de alta (correo electrónico), en caso de que su identidad haya sido utilizada por dichas empresas. De esta manera los jóvenes tendrán asegurada su identidad fiscal y podrán realizar trámites digitales de forma segura.

¿El RFC es obligatorio para todos los jóvenes mayores de edad?

Sí, aunque solo aquellos que realicen alguna actividad económica están obligados a pagar contribuciones y a presentar declaraciones una vez que se hayan incorporado al registro.

Los jóvenes que no realicen alguna actividad económica no deben cumplir con estas obligaciones ni dar avisos al SAT, a menos que cambien de régimen e inicien actividad.

Además el RFC se ha vuelto un trámite obligado para ejercer, puesto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya lo solicita junto con la firma electrónica para emitir las cédulas profesionales.

¿Cómo tramitar el RFC en línea paso a paso?

Para obtener tu RFC en línea lo único que necesitas es tener a la mano tu CURP y seguir estos pasos:

Ingresa al portal del SAT a través del siguiente enlace. Da clic en el botón amarillo que dice INICIAR. Llena los datos solicitados por el formulario electrónico. Envía tu trámite al SAT e imprime la hoja previa con el número de folio asignado. Acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT de tu preferencia y entrégalos a la autoridad fiscal. Recibe solicitud y acuse de inscripción al RFC.

Los jóvenes que estén dados de alta en el RFC y no trabajan, deben verificar que estén registrados como: “inscripción de personas físicas sin actividad económica” en el Portal del SAT para no generar obligación fiscal.

En este link deben revisar su Constancia de Situación Fiscal y checar que en la sección Régimen mencione: “Sin obligaciones fiscales”. En caso de no poder ingresar a este link por su falta de Contraseña, se sugiere solicitarla en SAT ID.

¿Hay alguna sanción si eres mayor de edad y no te has inscrito al RFC?

No. De acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión, ningún joven será sancionado por no registrarse ante el SAT. La institución tiene muy claro que la transición del registro llevará cierto tiempo y durante este lapso no habrá penalidades, multas o sanciones, siempre y cuando no se realice alguna actividad económica.

Los jóvenes pueden incorporarse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a través del portal del SAT. (Cuartoscuro)

¿Qué trámites del SAT son obligatorios en 2023?

Con el comienzo de un nuevo año se recomienda estar al corriente con los trámites del SAT, esto con el objetivo de evitar molestias, o multas, en caso de que por cualquier razón se te olvide cumplir con tus obligaciones.

Si eres de las personas que suelen estar al día con el SAT, algunos de estos trámites para 2023 solo tendrás que renovarlos y no comenzar el proceso desde cero, estos son algunos.

Factura 4.0

A partir del primero de abril próximo, se deberá expedir la factura 4.0, por lo que aún hay tiempo para ponerse al tanto de cómo se deberá efectuar este trámite, también conocido como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), y que es gratuito.

Las facturas 3.3 tendrán fecha de caducidad el 31 de marzo de 2023. El SAT justificó este cambio bajo el argumento de contar con un sistema de seguridad para los contribuyentes, además de combatir la evasión fiscal y la corrupción.

Para cumplir con este trámite, deberás actualizar tus datos en el Buzón Tributario, ya que estos irán directo a las facturas 4.0 y estos son:

Nombre completo

Razón o denominación social

RFC

CFDI

Código postal del domicilio fiscal

Renovación de e.firma

La firma electrónica sirve para llevar a cabo todos los demás trámites del SAT, por lo que es fundamental tenerla renovada, a fin de emitir los demás documentos con mayor eficiencia.

Constancia de situación fiscal

Este fue uno de los trámites más polémicos del año pasado, pues fue una petición obligatoria del propio SAT. Hoy en día, algunas empresas pueden solicitar a los trabajadores su constancia de situación fiscal para cumplir con sus pagos.

Declaración de impuestos

Este es uno de los requerimientos que se deben cumplir cada año, y para 2023 este trámite del SAT está vigente.