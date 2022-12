SAT 2023: ¿Qué cambios implica la emisión de facturas de nómina 4.0?

A partir del 1 de abril de 2023 todas las empresas están obligadas a emitir facturas de nómina 4.0, con las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgará facilidades a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Las facturas, conocidas como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0 están vigentes desde este año gracias a la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero; sin embargo, el SAT postergó en distintas ocasiones su implementación obligatoria con el objetivo de que las personas físicas y morales completen los datos necesarios para obtenerlas.

Hasta el 31 de marzo, los contribuyentes podrán emitir y recibir los CFDI 3.3, que recopilan menos datos que la versión 4.0.

¿Cuáles son las diferencias respecto a la versión 3.3?

El nuevo CFDI 4.0 incluye datos obligatorios tanto del empleado como del empleador para verificar información y evitar fraudes.

Los principales cambios entre las facturas de nómina 4.0 y las 3.3, que funcionan desde 2017, es la inclusión de:

RFC.

Nombre completo.

Razón o denominación social.

Código postal del domicilio fiscal y su uso.

Con esta medida, la información encontrada en el nuevo CFDI coincidirá con la que está en las bases de datos del SAT, lo que, de acuerdo con la dependencia, reducirá fraudes.

Además de la inclusión de los datos, las facturas 4.0 establecen nuevas reglas para cancelarse y para su validación por autoridades:

Se vuelve necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes .

. Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01: ‘Comprobante emitido con errores con relación’, deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.

que sustituye al cancelado. Se eliminan las validaciones de la versión y forma de pago.

y forma de pago. Se incorporan validaciones que realizan los proveedores de certificación de CFDI.

Facturas de nómina 4.0 del SAT: ¿Qué hacer si cambiaste de domicilio?

El SAT dijo que comparará su base de datos con los recabados por trabajadores y empresas en el CFDI 4.0, y si no notificas a la dependencia de tu cambio de domicilio, te pueden multar hasta con 11 mil pesos.

Para evitar problemas con la dependencia, actualiza el domicilio de tu Registro Federal del Contribuyente:

En la página del SAT, da clic en la opción ‘Trámites del RFC’ .

. Después selecciona ‘Actualización en el RFC’.

Da clic en ‘Realiza tu cambio de domicilio para el RFC’ .

. Selecciona la opción ‘iniciar’ y realiza el trámite con tu RFC y e.firma .

. Captura en el formulario la información del domicilio actualizado.

actualizado. Confirma datos capturados para generar el ‘aviso de actualización o modificación de situación fiscal’ y selecciona el botón ‘confirmar’ .

. Concluye el aviso registrando nuevamente los datos de tu e.firma, finalmente envíalo al SAT.

Imprime el acuse de actualización de situación fiscal.

Tu empresa debe pagarte aunque no actualices tus datos para obtener el CFDI

A lo largo del año, miles de empresas solicitaron a los trabajadores una Constancia de Situación Fiscal del SAT para actualizar sus datos e incluirlos en las facturas 4.0.

La situación causó enormes filas a las afueras de los edificios del SAT, debido a la alta demanda de trabajadores que requerían del documento.

Si por alguna razón no sacaste la constancia que te pidieron tus empleadores no te preocupes por tu sueldo, ya que no es motivo para que lo retengan.

“La emisión de la factura de nómina es independiente a la obligación laboral que tienen los empleadores de pagar sueldos y salarios a sus trabajadores”, explicó el SAT.