¿Qué es el smishing, la nueva estafa que te hace creer que retiraron dinero de tu cuenta?

Las estafas virtuales están a la orden del día y cada vez los hackers son “más creativos” para encontrar nuevas formas de engañar a las personas para robarle sus datos personales.

Tal es el caso del smishing, la nueva estafa que hace creer a los usuarios, a través de mensajes de texto, que fue retirado dinero de sus cuentas bancarias o realizó una compra exitosa y, para detener la operación, pide responder el SMS.

De acuerdo con usuarios de redes sociales que ‘enfrentaron’ este fraude, el texto engaña fácilmente a las personas porque los mensajes son enviados supuestamente por instituciones bancarias.

¿Qué es el smishing?

De acuerdo con el blodg del antivirus Norton, el smishing es una forma de phishing mediante la cual alguien intenta obtener información privada a través de un mensaje de texto o SMS.

Explicado de otra forma, el smishing involucra un mensaje de texto o un número de teléfono y es alarmante porque las personas, por lo regular, tienden a confiar más en los mensajes de texto que en los mensajes de correo electrónico.

La mayoría de las personas son conscientes del riesgo para la seguridad que conlleva hacer clic en vínculos incluidos en mensajes de correo electrónico. Sin embargo, no puede decirse lo mismo cuando se trata de mensajes de texto.

Además, el smishing usa elementos de ingeniería social para que comparta información personal. Esta táctica se aprovecha de su confianza para obtener información.

Los atacantes buscan todo tipo de información: desde contraseñas en línea hasta el número de la seguridad social o información de su tarjeta de crédito. Una vez que los obtienen, pueden comenzar a realizar compras a su nombre. En ese momento es cuando comienzan los problemas.

Otra táctica que usan los atacantes es informarte que, si no haces clic en un vínculo, se comenzará a cobrar el uso de un servicio de forma diaria. Si no se inscribió para el servicio, ignore el mensaje. Si ve cargos no autorizados en el resumen de su tarjeta de débito o crédito, eleve el reclamo a su banco.

¿Cómo protegernos del smishing?

La primera recomendación es no responder mensajes de texto de personas que no conoce, esa es la mejor forma de permanecer protegido. Esto se aplica particularmente cuando el SMS proviene de un número de teléfono que no lo parece, por ejemplo, el número de teléfono 5000.

Esta es una señal de que, en realidad, el mensaje de texto se trata de un correo electrónico enviado a un teléfono. También debe adoptar algunas precauciones básicas para el momento de usar su teléfono, como:

No hacer clic en vínculos que aparezcan en su teléfono a menos que conozca a la persona que lo envió. Incluso si recibe un mensaje de texto de un amigo con un vínculo, antes de hacer clic, verifique si fue su intención enviárselo.

También se recomienda utilizar en sus dispositivos móviles una VPN. De esta forma, protegerá y cifrará cualquier comunicación que se produzca entre su dispositivo móvil e Internet. Nunca instale aplicaciones desde mensajes de texto. Cualquier aplicación que instale en su dispositivo debe provenir de la tienda de aplicaciones oficial.