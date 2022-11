Comprar en línea o en físico, ¿qué conviene?

Llega la temporada de compras y en la que la mayoría de los mexicanos reciben ingresos extra por las fiestas de fin de año. Los hábitos de consumo han evolucionado, pero muchas personas siguen conservando o manteniendo híbrida la forma en la que compran en las tiendas. Ante esto, nos encontramos en la disyuntiva de comprar en línea o en tiendas físicas, ¿qué conviene más?

Susana Uribe, head de seller growth de Melonn, plataforma especializada en comercio electrónico y logística, indicó que “en las festividades, sabemos que uno de los principales retos es la movilidad, el tráfico es intenso, las filas que se hacen y los compromisos laborales complican la adquisición de artículos y solo se reduce a uno o dos días máximo poder visitar los centros comerciales y en horarios definidos. Una gran ventaja que presentan las tiendas en línea es que se encuentran abiertas 24/7 y al alcance de un clic puedes adquirir el o los artículos que más te convengan”.

La disponibilidad y variedad lo es todo. De acuerdo con Uribe “la disponibilidad de tallas y stock de los artículos es mayor en línea; algunas marcas han optado por colocar cierto inventario de manera exclusiva en línea para incentivar esta práctica, la cual si lo pensamos, puede ser más eficiente al bolsillo, ya que estarías generando un ahorro desde el combustible, estacionamiento, gastos innecesarios de la temporada y sobre todo tiempo”.

Generar un presupuesto es lo indicado, decidir por porcentajes en qué destinarás los recursos es lo más adecuado para mantener las finanzas bajo control y no caer en sobreendeudamiento. Los meses sin intereses son tentadores, sin embargo, ten en cuenta que tu capacidad de pago no sea rebasada por la deuda adquirida, en palabras de la especialista esto no debe superar un 30% de tus ingresos mensuales.

Regularmente vivimos la temporada de descuentos y promociones. En tiendas físicas vemos pancartas y ofertas por todos los anaqueles e incluso al llegar a caja se ofertan meses sin intereses con tarjetas participantes. “Con el boom del comercio electrónico y el crecimiento que ha tenido en México, las marcas han ampliado los horizontes e incluso han adoptado algunas maneras de financiamiento sin tener tarjeta de crédito como las ofrecen algunas Fintech si realizan la compra en línea, esto aunado a los productos exclusivos, lo convierte en una oportunidad inmejorable de cuidar tus finanzas de mejor forma si no estás en el sector bancarizado”, reveló Uribe.

La especialista resaltó que es necesario realizar un estudio de mercado, esto es mucho más sencillo de realizar en línea, ya que desde la comodidad de tu hogar puedes analizar los precios de la mercancía deseada e impactar de menor forma a tu bolsillo.

Disyuntiva

-Comprar en línea genera ahorros tanto en dinero como en tiempo y se pueden revisar muchos productos a la vez.

-Hay productos que quizás sea mejor acudir en persona como muebles, para no tener experiencias desagradables.

-En cualquier caso tienes que revisar detalles como la composición, garantía y en su caso caducidad.