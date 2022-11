Pagos en el Oxxo: ¿Qué depósitos se pueden hacer, cuáles bancos participan y qué horarios tienen?

¡La cartuliiina no es el único ‘coco’ de las personas adultas! Es probable que olvidaste hacer el pago de tu tarjeta de crédito o realizar un depósito. Abres la app de tu banco y no puedes realizar la transferencia. No te queda más que correr al Oxxo para tratar de salir del apuro.

Ya sea porque necesitas un café para defenderte de los frentes fríos o porque te da ‘sed de la peligrosa’ y quieres convivir con tus amigos, los Oxxo están casi en todas las colonias de las ciudades y con horarios extendidos.

En promedio, un Oxxo registra ingresos por 924 mil pesos al mes, lo que da un promedio de 30 mil pesos al día, de acuerdo con Jonathan Ruiz Torre, columnista de El Financiero.

Del total de ingresos diarios, solo 4 mil 300 pesos (casi 15 por ciento) son las ganancias que le quedan a cada tienda “por las que aún debe pagar impuestos, entre otras amortizaciones”, detalla.

Sin embargo, una de las ventajas de este tipo de tiendas es que aceptan el pago de servicios como la luz y el teléfono en menos de cinco minutos. Además, puedes hacer depósitos en efectivo a otros bancos cuando algún familiar o amigo tiene emergencias económicas.

¿Qué bancos aceptan depósitos en el Oxxo?

El sitio web de Oxxo informa que en cualquier sucursal puedes hacer depósitos a cuentas y pagos a tarjetas de crédito.

Detalla que sus transacciones son seguras y quedan listas de inmediato. Sólo debes compartir los 16 dígitos del plástico correspondientes.

Pero ojo, por cada depósito que realices te cobrarán $12 pesos de comisión.

Estos son los bancos que aceptan depósitos en los Oxxo:

BBVA.

Santander.

Scotiabank.

Inbursa.

HSBC.

Caja Real del potosí.

Financiera Zafy.

BanCoppel.

Caja Morelia Valladolid.

Caja Popular Mexicana.

Invex.

Afirme.

BanRegio.

Banco Autofin.

¿Qué otros tipos de servicios ofrece Oxxo?

Además de depósitos a cuentas bancarias, en las sucursales de Oxxo también puedes recibir dinero desde el extranjero.

En este tipo de casos, el monto máximo que puedes retirar es de 3 mil pesos y está sujeto a la disposición de efectivo en caja.

Para retirar el dinero de Oxxo debes presentar:

Número de transferencia.

Identificación oficial, como credencial para votar, cédula profesional o cartilla militar.

¿Qué bancos acepta Oxxo para recibir dinero del extranjero?

Western Union.

XOOM.

MoneyGram.

Remitly.

RIA.

Vigo.

Orlandi Valuta.

Intermex.

Barri, Dolex.

Intercambio Express.

Maxi Transfer.

Sigue.

Viamericas

Pagos y compras que puedes hacer en Oxxo

Pagar la tarjeta o realizar depósitos sin tener que asistir a una sucursal bancaria no son las únicas alternativas que se ofrecen en estas tiendas.

De acuerdo con su sitio web, en las sucursales de Oxxo puedes encontrar:

Boletos de autobús: puedes comprar tu viaje viendo en tiempo real las líneas, horarios y asientos disponibles. Además, las tarifas y descuentos son los mismos que se ofrecen en una central de autobuses. Debes tener en cuenta que el ticket que recibes es tu boleto y puedes pasar directo a la central o a puntos de abordaje.

Venta de smartphones

Pago de luz

Pago de agua

Pago de predial

Pago de multas

Pago de tenencia

Pago de televisión por cable

Pago de boletos de avión

Pago de colegiaturas

Pago de créditos

¿Cuál es el horario para depositar en Oxxo?

El horario de Oxxo para este tipo de servicios es de lunes a domingo, de 6:00 a 22:00 horas, incluso en días festivos.

Recientemente se informó que Femsa, la dueña de las cadenas de conveniencia Oxxo, mira hacia el mercado de remesas luego de que fuera aprobada como Fintech su plataforma de tecnología financiera Spin by Oxxo.

“Con la nueva autorización hay dos cosas que estamos viendo, una ahora somos capaces de tener otras cuentas para personas físicas en México, entonces podemos entrar al mercado de remesas, y somos capaces de abrir cuentas con mayores depósitos y balances”, expresó Eugenio Garza, director de finanzas para Femsa.