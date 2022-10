Cuentas bancarias abandonadas: ¿En qué casos podría perder mi dinero?

La Cámara de Diputados aprobó este 11 de octubre que los recursos de las cuentas olvidadas en los bancos pasen a ser propiedad de la Tesorería de la Federación, para usarlos en el reforzamiento de la seguridad e infraestructura policial de las policías locales, estatales y de la Guardia Nacional.

Con los cambios y reformas al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, la secretaría de Hacienda, la federación y las entidades federativas recibirían el 45, 30 y 25 por ciento del dinero de las cuentas ‘abandonadas’.

Con base en el contenido de la iniciativa, hecha por el diputado Ignacio Mier -coordinador de Morena en San Lázaro- “actualmente la ley dispone que las cuentas que estén inactivas por tres años y cuyos montos oscilen entre, más o menos, 50 mil a 300 mil pesos pasan a formar parte de una cuenta central.

“Tres años después, si no son solicitados, si no hay requerimiento de ellos, pasan directamente a la beneficencia pública, así ya está en la ley, eso ya está en ley”, dijo el morenista y agregó que en lugar de que pasen a la beneficencia, la reforma plantea que pasen a formar parte de acciones para financiar la seguridad.

Mier Velazco garantizó que su iniciativa estipula que los usuarios de la banca que hayan mantenido sus ahorros en una cuenta inactiva o abandonada por más de 10 millones de pesos podrán reclamar su dinero, pero explicó que cuando hay esa cantidad ‘abandonada’ en la banca son recursos ilícitos o provenientes del narcotráfico.

¿En qué casos se considera abandonada una cuenta bancaria?

El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que se considera inactiva una cuenta después de tres años sin haber registrado actividad financiera -a excepción de la contabilización de intereses- como depósitos o retiros.

Sin embargo, durante este período el monto depositado sigue siendo de la persona que tenga la cuenta bancaria a su nombre y el banco tiene la obligación de avisar al domicilio registrado en la cuenta, 90 días antes de que se cumplan los tres años de inactividad.

Si transcurren tres años más y los recursos no han sido reclamados, no han tenido movimiento, y el monto no excede los 300 días de salario mínimo vigente, el dinero serán entregado a la Beneficencia Pública, lo que significa que ya no se podrán recuperar los recursos indica la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Para que tu cuenta bancaria no pase al estatus de cuenta bancaria inactiva o abandonada, la Condusef recomienda:

Mantener actualizados los datos personales de tu cuenta como: Nombre completo, domicilio y designación de beneficiarios. Revisar de manera periódica tu estado de cuenta. Tener solo las cuentas necesarias para el cumplimiento de tus actividades. Informar a tus beneficiarios sobre la existencia de dichas cuentas, a fin de que éstos puedan reclamarlos. Verificar que el nombre y parentesco de tus beneficiarios estén escritos correctamente en el contrato.

¿Cómo recupero el dinero de una cuenta inactiva?

En caso que una persona quiera reclamar el saldo ubicado en la cuenta concentradora o cuenta global, deberá demostrar que es el titular de dicha cuenta con su contrato, así como presentando una identificación oficial en su banco.