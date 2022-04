Cómo sacar tu auto del corralón

¿Estacionaste tu auto y no lo encuentras? ¿La grúa se está llevando al corralón tu coche y no sabes qué hacer? No te preocupes nosotros te damos la guía de cómo recuperarlo paso a paso.

Te recomendamos sacarlo lo más pronto posible ya que cada día que pasa tu automóvil en el corralón, la multa aumenta.

1. Encontrar en qué corralón se encuentra

Lo primero que debes de saber para poder rescatar tu vehículo del corralón es en cuál de todos esta ubicado, por lo que te damos las opciones para poder averiguarlo, en el caso de la Ciudad de México.

Lo primero que podrías hacer es llamar a la Dirección de Control de Vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública al 55 5709 3600 y al 55 5709 3104.

Comunicarte con Atención Ciudadana al 55 5242 5004

O simplemente comunicarte a Locatel al 55 5658 1111.

Debes tener en cuenta que cada una de estas opciones te van a pedir que les digas la marca del auto, el modelo y el número de placa para que lo puedan localizar.

En el interior de la República, será necesario comunicarte a la oficina de atención vial de tu estado.

2. Reunir los documentos necesarios para poderlo sacar del corralón

Una vez que sepas en dónde está tu auto debes tener en cuenta que todos los corralones te van a pedir una serie de documentos para poder acreditar que en realidad la unidad te pertenece. Los documentos que debes de reunir y de los que debes llevar dos copias y original, son:

Licencia vigente.

Identificación oficial.

Tenencias pagadas.

Deberás pagar todo tipo de adeudo, infracción o multa antes de presentar los documentos.

Tarjeta de circulación vigente.

Factura o carta factura del vehículo.

Póliza vigente del seguro de auto con cobertura a daños a terceros.

Repuesto de la llaves.

3. Pagar la infracción

Lo último que tienes que hacer es pagar el total de la infracción más el arrastre del vehículo hacia el corralón, por lo que hay que pagar los siguientes conceptos:

La tarifa del depósito de acuerdo a los días que hayas tardado en rescatarlo, la cual va desde los 65 y 75 pesos en la capital.

La infracción en que hayas incurrido y por la que se llevaron tu auto, dependiendo de esto puede pagar al menos 700 pesos.

Arrastre del vehículo, que va desde los 635 pesos hasta mil 423 pesos.

Es importante que presentes una póliza de seguro de auto vigente, ya que sin ésta no te dan tu vehículo. Por otra parte, si pagas entre los primeros 30 días desde que se lo llevaron podrás tener hasta un 50 por ciento de descuento en la multa y si tu coche llegara a sufrir algún tipo de daño, te puedes quejar ante la Procuraduría Social del Gobierno de tu entidad.