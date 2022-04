Esto es lo que le debes de pagar al SAT si compras o vendes un auto nuevo o usado

Si estás buscando comprar un auto no importa si es nuevo o usado es importante que tomes en cuenta lo que le debes de pagar a el Servicio de Administración Tributaria (SAT) este año 2022, si lo que quieres es no llegar a tener algún inconveniente y de esta forma evitar multas.

Fue a finales de 2021 cuando el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la resolución de la Miscelánea Fiscal para 2022 en la cual se establecieron los impuestos que debes de pagar sobre la compra y venta de automóviles nuevos o usados para este año.

Lo que se le tiene que pagar al SAT por comprar un auto nuevo

El DOF especificó que las tarifas que se le deben de pagar al SAT por la compra de un auto nuevo son:

Si tu vehículo cuesta entre los 313 mil 163 pesos y 375 mil 795 pesos, lo que le deberás de pagar al servicio tributario es una cuota de 6 mil 263 pesos.

Si lo que decides es comprar un coche que ronde entre 375 mil 795 pesos y los 438 mil 428 pesos, la cuota que debes pagar sube a 9 mil 394 pesos.

Por otra parte, si el automóvil que compras cuesta entre los 438 mil 428 pesos y 563 mil 693 pesos, el impuesto a pagar será de 15 mil 658 pesos.

El impuesto más alto que podrías pagar por la compra de un vehículo nuevo sería de 34 mil 477 pesos, en el caso de que adquieras una unidad que tenga un valor mayor a los 563 mil 693 pesos.

Los coches que tengan un valor menor a los 313 mil 163 pesos no tendrán que pagar está tarifa, sin embargo, en el caso contrario de que la unidad que adquieras tenga un valor mayor a 864 mil 750 pesos el impuesto será 7% sobre el monto total.

Lo que se le tiene que pagar al SAT por vender un coche seminuevo

Lo primero que debes de saber sobre adquirir o vender un coche seminuevo es que le tendrás que notificar al SAT para que la dependencia se pueda hacer cargo de cobrar el impuesto correspondiente, ya que de no notificar al servicio tributario ambas partes obtendrán una multa.

Si lo que deseas es vender tu auto vas a tener que pagarle al SAT la utilidad sobre la venta de este. La tarifa para hacer esto puede variar de acuerdo al valor de cada unidad pero este impuesto no puede pasar del 35 por ciento.

Es importante saber que no en todos los casos es necesario pagar estos impuestos y es que según la Ley del Ingreso sobre la Renta no se debe pagar ISR por los ingresos obtenidos de la venta de bienes muebles (como los autos) cuando la diferencia entre el ingreso por la venta y el costo de adquisición no sea mayor a tres unidades de medida y actualización (UMA) anualizadas, es decir, 105 mil 303 pesos.

Tampoco tendrás que pagar este impuesto si la venta del coche se da entre una persona física y una empresa siempre y cuando se expida una factura y esta operación no exceda los 175 mil pesos.