Wall Street cotiza en tono mixto; acciones de Alphabet suben 7% tras ‘triunfo’ de Google en la Corte

Los principales indicadores de Wall Street tienen un buen arranque con ganancias este 3 de septiembre.

El sentimiento en el mercado mejoró después de que se dio a conocer que las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en 10 meses, lo que reforzó las expectativas sobre ver un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

En Wall Street, el Nasdaq registra un incremento de 1.25 por ciento, en los 21 mil 545.17 enteros; el S&P 500 con 0.42 por ciento más, se coloca en los 6 mil 442.23 puntos, mientras que el Dow Jones baja 0.18 por ciento, con 45 mil 216.66 unidades.

Las acciones de la empresa matriz de Google subían más de 7 por ciento esta mañana, después de que Alphabet ayer evitara severas sanciones antimonopolio y que un juez federal dictaminara que el gigante tecnológico puede conservar su navegador en internet Chrome.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, además de Home Depot, las subidas de Apple (2.61 %) y Salesforce (1 %), así como los descensos de Boeing (-1.71 %) y Verixon (-0.74 %).

“No descartamos una sesión relativamente más estable, sujeto a que ceda parcialmente la presión en los rendimientos de los valores gubernamentales de diversos países, que se detonó recientemente a raíz de las preocupaciones asociadas a los elevados déficits públicos y una inflación renuente a bajar”, apuntan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores este 3 de septiembre?

A nivel local ambas bolsas muestran números verdes, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pierde 0.17 por ciento, en los 59 mil 849.87 enteros, luego de que el martes alcanzara un máximo histórico.

En tanto, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) tiene una ganancia de 0.22 por ciento con mil 198.98 unidades.

Por su parte, los movimientos en Europa son de 0.87 por ciento más para el CAC 40 de Francia que se coloca en los 7 mil 719.84 enteros, el DAX en Alemania sube 0.46 por ciento con 7 mil 717.82 puntos, en Londres el FTSE 100 avanza 0.44 por ciento, hacia las 9 mil 158.56 unidades, y el IBEX 35 de España con 0.33 por ciento más, se coloca en los 14 mil 753.80 enteros.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) cae 2.42 por ciento y se ubica en los 64.03 dólares por barril y el referencial Brent que cede 2.13 por ciento se coloca en los 67.67 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.