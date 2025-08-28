Wall Street cotiza en terreno mixto tras reporte de Nvidia; BMV da ‘un pasito’

Wall Street abrió este jueves en terreno mixto después de que al cierre de ayer Nvidia presentara sus últimos resultados financieros, en los que reportó un aumento intertrimestral del 59 por ciento en su beneficio neto, pese a lo cual sus acciones cotizan esta mañana a la baja.

El Dow Jones registra un descenso de 0.12 por ciento, en los 45 mil 512.77 puntos, mientras que los aumentos son de 0.44 por ciento para el Nasdaq, que ronda en las 21 mil 681.06 unidades, el S&P 500 con 0.03 por ciento más, se sitúa en los 6 mil 482.33 enteros.

“Los resultados en línea o inferiores probablemente consolidarán la confianza de los inversores en un recorte de tasas en septiembre. Si bien una cifra mayor a la esperada podría no descartar un recorte de tasas el próximo mes, podría perjudicar la confianza de Wall Street a medida que aumenta la preocupación por la inflación”, dijo a Bloomberg Bret Kenwell de eToro.

Nvidia, que estaba en el punto de mira por las limitaciones de Estados Unidos a las exportaciones a China, también anunció ayer una facturación de 46.743 millones de dólares, un 56 por ciento más interanual, gracias a su segmento de Centros de Datos, que incluye chips clave para la inteligencia artificial (IA).

Los operadores ahora se preguntan por la posibilidad de que Nvidia venda próximamente los chips de tipo H20 a China, que no pudieron comerciarse en el segundo trimestre, con la expectativa de que un acuerdo entre Xi y Trump pueda desbloquear la situación, generando resultados aún mejores para el coloso de los semiconductores.

Y sin embargo, en el arranque de sesión de este jueves, las acciones de Nvidia cotizaban a la baja perdiendo aproximadamente 2 por ciento.

¿Cómo cotizan la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este 28 de agosto?

A nivel local ambas bolsas muestran aumentos, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, sube 0.21 por ciento, en los 58 mil 771.73 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el incremento es de 0.42 por ciento con mil 178.99 unidades.

Asimismo, en Europa el FTSE 100 de Londres retrocede 0.39 por ciento, en los 9 mil 219.39 enteros, mientras que los incrementos son de 0.41 por ciento para el IBEX 35 de España en los 15 mil 81.90 puntos, el CAC 40 de Francia con 0.35 por ciento más, ronda en los 7 mil 771.21 unidades, y el DAX alemán con 24 mil 65.08 puntos, sube 0.06 por ciento.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) retrocede 0.50 por ciento y se ubica en los 63.83 dólares por barril y el referencial Brent que resta 0.44 por ciento se coloca en los 67.75 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.