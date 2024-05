Sucesión en JPMorgan está ‘bien encaminada, afirma Jamie Dimon, CEO del banco

Jamie Dimon ha bromeado durante mucho tiempo diciendo que faltan cinco años para su jubilación, sin importar cuándo se lo pregunten.... pero no este lunes 20 de mayo.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase dijo a los accionistas que el cronograma “ya no es de cinco años”, en respuesta a una pregunta sobre cuánto tiempo planeaba seguir siendo director ejecutivo. El mayor banco estadounidense está “bien encaminado” con sus planes de sucesión, afirmó durante la jornada de este lunes.

La cuestión de quién podría dirigir la empresa después de Dimon, quien lleva en el puesto más alto en JPMorgan desde 2006, se ha cernido sobre la industria. A principios de este año, el director ejecutivo de 68 años trasladó a algunos de sus principales lugartenientes a nuevos puestos de alto nivel, posicionándolos para obtener más experiencia en la gestión de las operaciones de la empresa mientras prepara a posibles sucesores.

La reorganización colocó a Jenn Piepszak y Troy Rohrbaugh en la cima del banco comercial y de inversión ampliado, mientras que Marianne Lake, quien había codirigido el banco comunitario y de consumo junto con Piepszak desde 2021, obtuvo el control exclusivo del segmento, supervisando más líneas de negocio.

“Depende de la junta directiva, no de mí”, dijo Dimon este 20 de mayo. “Tengo la energía que siempre he tenido. Eso es importante. Creo que cuando no pueda ponerme la camiseta y dar lo mejor de mí, básicamente debería irme”.

Al revisar las presentaciones de los días de los líderes de las diversas líneas de negocios de JPMorgan, Dimon moderó las expectativas de algunos analistas de que el exceso de capital del banco podría respaldar mayores recompras de acciones.

“No vamos a recomprar muchas acciones a estos precios”, aclaró, y agregó que el banco será más agresivo con las recompras cuando el precio de sus acciones baje. Las acciones, que cerraron en un máximo histórico la semana pasada, cayeron después de sus comentarios y terminaron el día con un descenso de 4.5 por ciento. Aún así, acumulan 15 por ciento de apreciación en lo que va de 2024.