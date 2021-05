El viaje salvaje del bitcoin: Una caída de 31% por la mañana y un aumento del 33% por la tarde

Tal fue el viaje salvaje al que llevó el bitcoin a los inversores este miércoles, recortando miles de millones en valor antes de que los comentarios de algunos defensores prominentes ayudaran a impulsarlo de regreso.

Las oscilaciones extremas de precios en un activo conocido por su turbulencia causaron interrupciones en los principales mercados de criptomonedas y dominaron la charla en Wall Street.

El tumulto provocó un tuit de Elon Musk que implicaba que Tesla no estaba entre los vendedores, mientras que otros ponían el token a la venta.

Justin Sun, un emprendedor tecnológico que fundó la plataforma de criptomonedas Tron, tuiteó que compró 152 millones de dólares en bitcoin por alrededor de 37 mil dólares la moneda.

A menos de 30 mil dólares justo después de las 9 horas en Nueva York, la moneda redujo su pérdida al 7 por ciento y superó brevemente los 40 mil dólares. A las 13 horas bajó un 10 por ciento cerca de 39 mil dólares. A las 14:12, ether, la segunda moneda más grande, se hundió más del 40 por ciento antes de reducirlo a la mitad.

“La historia de estos activos ha estado plagada de repuntes agresivos y ventas masivas repugnantes”, dijo Stephane Ouellette, director ejecutivo y cofundador de FRNT Financial.

Rara vez ocurren en una sola sesión. La volatilidad dominó Wall Street en un día en que las acciones y las materias primas también estaban bajo presión y la Reserva Federal estaba lista para publicar las minutas de su última reunión. La venta frenética provocó interrupciones en algunos de los intercambios más grandes, desde Coinbase Global hasta Binance. #Cryptotrading fue tendencia en Twitter, donde los críticos y fanáticos estaban en un diezmo por la derrota.

El CEO de Tesla, Elon Musk, desencadenó los movimientos salvajes la semana pasada. Bitcoin se desplomó cuando anunció que el fabricante de automóviles no lo aceptaría como pago, pero luego se revirtió cuando dijo que la compañía no tenía planes de vender sus participaciones corporativas de criptografía. Pareció insinuar en un tuit este miércoles que Tesla no está vendiendo.

La volatilidad estalló en la tierra de las criptomonedas la semana pasada cuando Musk se retractó de sus planes de aceptar bitcoin para los autos de su compañía. Las ventas se reanudaron durante el fin de semana cuando el voluble CEO pareció sugerir que Tesla podría querer vender sus participaciones corporativas, pero se revirtió después de que tuiteó que el fabricante de automóviles no tenía planes de hacerlo. Una declaración del Banco Popular de China el martes reiterando que los tokens digitales no se pueden usar como una forma de pago se agregó al impulso para la venta masiva.

Si bien todas fueron causas inmediatas de la derrota, nada podría explicar la frenética derrota este miércoles por la mañana, cuando la moneda bajó miles de dólares de precio en cuestión de minutos. Las ventas dieron paso a más ventas cuando los inversores se sintieron atraídos por las criptomonedas en busca de un dinero rápido para las salidas. La venta se aceleró cuando bitcoin cayó por debajo de su precio promedio durante los últimos 200 días.

Los observadores de gráficos señalaron indicadores técnicos clave cuando la moneda se vendió. Bitcoin rebotó en el nivel de 30 mil dólares y muchos están esperando para ver si puede volver a superar su línea de promedio móvil de 200 días. Si no lo hace, podría volver a probar los mínimos de este miércoles.

Las acciones vinculadas a criptomonedas también cayeron, con las acciones de Coinbase cayendo cerca del 13 por ciento en un momento y Marathon Digital Holdings cayendo hasta un 16 por ciento.

Bitcoin se había embarcado en un repunte de varios meses luego del anuncio de Tesla en febrero, elevándose a su pico de 64 mil 870 dólares, en gran parte debido a la aceptación de la compañía.