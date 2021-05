Peso abre ‘firme’ la semana frente al dólar

El peso inició la tercera semana de mayo con moderados cambios frente al dólar y con dos semanas invicto, cuando los mercados de capitales apuntan un sesgo negativo y la divisa norteamericana apunta una sesión mixta.

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana se aprecia 0.23 por ciento y cotiza en 19.82 unidades

En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 20.31 pesos por dólar, según Citibanamex.

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez divisas, baja 0.03 por ciento, a los mil 120 puntos.

Analistas de Grupo Financiero Banorte señalaron que los inversionistas están a la espera de una mayor guía por parte de banqueros centrales en los próximos días.

Durante la sesión se publicará poca información económica relevante, por lo que el desempeño del tipo de cambio dependerá del comportamiento del dólar estadounidense y probablemente de la especulación sobre el futuro de la política monetaria de Estados Unidos.

En el frente comercial, la Unión Europea acordó con Estados Unidos no escalar las tensiones comerciales, al decidir que no subirá hasta 50 por ciento a los aranceles impuestos a algunos productos que importa desde ese país. Además, las partes están trabajando para remover los aranceles existentes, aunque todavía no están listos para hacerlo.

En la semana, la atención se centrará en las minutas del Fed, las decisiones de política monetaria en China, la fase final de la temporada de reportes corporativos, así como PMIs en varios países, destacando este último, el Reino Unido y la Eurozona.

El índice de referencia Taiex de Taiwán se hundió hasta un 4.2 por ciento de la noche a la mañana cuando el gobierno endureció las restricciones en el país en respuesta a un aumento en los casos de Covid. Singapur ha cerrado escuelas a medida que las autoridades se preocupan cada vez más por algunas variantes que son mucho más virulentas y atacan a los niños más pequeños. China está vacunando a casi 14 millones de personas al día, ya que el país todavía tiene brotes de la enfermedad en algunas regiones. La situación en la India sigue siendo preocupante, con un aumento de las perturbaciones comerciales. Estados Unidos reportó la menor cantidad de casos nuevos en casi un año y Reino Unido permitirá comer en interiores a partir de este lunes.