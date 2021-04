Wall Street se ‘toma un respiro’ lunes de récords

Los mercados accionarios estadounidenses se toman una pausa tras los máximos históricos del lunes, en medio de un dólar que permanece débil, con el rendimiento de los bonos estable y los inversionistas volteando a ver lo que sucede en el frente corporativo con Archegos.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocede 0.11 por ciento, a los 33 mil 492 puntos; el índice S&P 500 sube 0.17 por ciento, a las 4 mil 85 unidades, mientras que el Nasdaq gana 0.09 ciento, a los 13 mil 718 puntos.

Las caídas de empresas tecnológicas e inmobiliarios compensan las ganancias de los productores y minoristas de energía.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional hizo una importante revisión al alza de sus proyecciones de crecimiento económico pues estima que la economía global aumente 6 por ciento, el PIB estadounidense crezca 6.4 por ciento y el de México 5 por ciento en 2021. Además agregaron que la salida de la crisis es cada vez más visible.

En Estados Unidos, un órgano independiente del Senado dio luz verde para que los Demócratas puedan pasar de nueva cuenta otra ley sin el apoyo de los Republicanos. Esto abriría el camino para el plan de infraestructura del presidente, Joe Biden y los ajustes impositivos para financiarlo.

De acuerdo con los planes preliminares, algunos de los sectores más impactados serían los de tecnología y farmacéuticos.

En el frente corporativo Credit Suisse Group aceptará una pérdida de 4 mil 400 millones de francos (4.700 millones) vinculada a la implosión de Archegos Capital Management . La firma también reemplazará al menos a siete ejecutivos y recortará dividendos, suspenderá las recompras y eliminará las bonificaciones para los altos ejecutivos. Las acciones de ViacomCBS Inc., Vipshop Holdings Ltd. y Farfetch Ltd. disminuyeron en las operaciones posteriores a la comercialización después de que el banco descargó 2.3 mil millones de las acciones de esas empresas en operaciones en bloque vinculadas a la explosión de Archegos antes del anuncio de esta mañana.

Por otra parte, se tiene programado que hoy, martes se reanudan las pláticas con el fin de revivir el pacto nuclear con Irán. Si bien no habrá una discusión directa entre Estados Unidos y ese país, se espera que se comiencen a sentar las bases para el posible restablecimiento del plan. Cabe recordar que esto podría tener un impacto sustancial en el mercado petrolero, apuntaron analistas de Grupo Financiero Banorte.

El WTI sube 3.1 por ciento a los 60.47 dólares por barril, mientras que el Brent en Londres gana 2.72 por ciento a los 63.84 dólares.

En la Eurozona, la tasa de desempleo en febrero resultó sin cambios respecto a las cifras revisadas del mes previo en 8.3 por ciento.

En el mercado de bonos, las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años permanecen estables, mostrando un descenso de 1 punto base, ubicándose en 1.69 por ciento.

En México, los índices también toman una pausa de los niveles de máximos de octubre de 2018.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) retrocede 0.26 por ciento, a 48 mil 114 puntos. En tanto, el FTSE BIVA cae 0.63 por ciento, a 981 unidades.

En datos económicos, el Indicador de Confianza del Consumidor correspondiente a marzo registró un incremento de 1.6 puntos respecto al mes pasado, según cifras desestacionalizadas, ubicándose en un nivel de 40.4 puntos. Con este incremento, el indicador alcanzó el nivel más alto desde marzo del año pasado, y se ubica por encima del umbral de empírico de expansión de 34.5 puntos.

El Inegi también dio a conocer los indicadores cíclicos. El Indicador Coincidente (que determina la etapa del ciclo económico) mostró una contracción mensual de 0.10 por ciento durante enero, siendo el segundo retroceso consecutivo.

“Lo anterior, es señal de un estancamiento en la recuperación económica pues de junio a noviembre del 2020 se habían observado aumentos mensuales consecutivos. En el primer mes del 2021, el indicador se ubicó en 100.2 puntos, nivel similar observado por última vez en febrero del 2014. Cabe recordar que, el último pico se registró en mayo del 2018, mientras que el valle se alcanzó en mayo del 2020, equivalente a una caída de 29.90 por ciento”, apuntó Gabriela Siller directora de análisis económico y financiero de Banco Base.