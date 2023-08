Oficinas en Latam recuperan

El mercado de oficinas en América Latina concluye el primer semestre con ritmos distintos en las tasas de absorción, en espera de una recuperación de los niveles previos a la pandemia, aunado al efecto del impacto del tipo de cambio.

En los mercados relevantes, destacan el liderazgo de la Ciudad de México, y la participación de la Zona Metropolitana Guadalajara y Monterrey con crecimientos de inventario y demanda previstos.

Sólo la CDMX, que actualmente es el mercado más grande de la región, luego de 5 trimestres de tasas de absorción positiva superó la marca de 8 millones de m2 de inventario.

“La tendencia ascendente de la tasa de disponibilidad se ha detenido, manteniéndose desde el 2º semestre del año pasado en 23%, un punto porcentual menos que el lapso anterior”, de acuerdo con el más reciente reporte de Newmark. En sus 10 corredores, el inventario clase A y A+ agregó 133 mil m2 por lo que la firma de servicios inmobiliarios destaca la adecuación de espacios corporativos, como una de las principales tendencias vigentes para un mercado que absorbió 170 mil 113 m2 y mantiene precios promedio de renta mensual de $23.58 dólares por m2 son

“Las adecuaciones de espacios para volverlos más atractivos para los trabajadores, combinado con la forma de trabajo híbrida que actualmente se desarrolla dentro de las empresas”, detalla.

A su vez, el mercado inmobiliario corporativo de Monterrey reafirmó la recuperación, producto de la demanda de espacios corporativos, al que la firma pronostica como positivo derivado del efecto que traerá en el corto plazo el fenómeno del nearshoring, en especial el impacto generado por empresas que ofrecen servicios complementarios al sector industrial.

Actualmente en sus 9 corredores principales, Monterrey registra una tendencia a la baja en la tasa de disponibilidad que en el último período llegó a una cifra récord de 19.8%, nivel no visto desde finales de 2018.

La empresa dice que “a pesar de que la tasa sigue disminuyendo, el ritmo en el que lo está haciendo ha desacelerado, con lo que se confirma la estimación de una reducción de 1% por trimestre”.

Con esta inercia, la absorción en el último trimestre fue del doble con lo cual el precio promedio de arrendamiento se ajustó ligeramente hasta $366.53 pesos por m2.

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara, la primera mitad del año concluyó con números positivos en las tasas de absorción, un ajuste a la baja en la tasa de disponibilidad que llegó a 15.5% y un aumento en el precio de arrendamiento promedio de $20.85 dólares por m2.

Es justo la recuperación en los precios de salida de los corredores Zona Financiera, Providencia, plaza del Sol y Vallarta de entre 8.8% hasta 18.7% uno de los aspectos positivos del mercado. Este resultado es producto, según el reporte, de que Jalisco es uno de los principales destinos de inversión de empresas orientales que llegan a México, donde China es uno de los principales generadores de inversión en los sectores automotriz, alimentos y electrónica.

Líderes latinoamericanos

Las oficinas en Sao Paulo, que actualmente ocupan la segunda posición en el ranking de la región experimentan una desaceleración en la demanda reflejada en el ajuste en la demanda y los nuevos arrendamientos. En específico este mercado registró en el lapso de referencia, la devolución de espacios de oficinas y estabilidad en los nuevos arrendamientos, apuntalados por la participación de empresas del segmento financiero, tecnología y salud.

Asimismo en la región destaca la evolución en la disponibilidad de espacios del mercado de Bogotá, sin embargo, no ha sido suficiente para acelerar la absorción de espacios debido a que las empresas aún no definen la adopción de estructuras híbridas de colaboración. “Las organizaciones han reconocido que el trabajo híbrido no sólo es una práctica favorable, sino también una necesidad para sus empleados. Esta situación ha permitido a muchos usuarios optimizar espacios y reducir la superficie ocupada por oficinas”, concluye la oficina local de Newmark.

Este mercado logró desplazar en la primera mitad de 2023, la mitad de los m2 registrados en el mismo período del año previo, al dejar una tasa de disponibilidad de 10.1%, equivalente a 162 mil 400 m2. De la misma manera, la baja oferta de espacios ha alentado una tendencia al alza en los precios de arrendamiento a lo largo de los últimos 18 meses.