¡Un curadito de guayaba! Gran Feria del Pulque 2026: ¿Cuándo y dónde es el evento con degustaciones?

Atizapán de Zaragoza tiene una historia ligada al cultivo del maguey desde la época colonial, cuando sus haciendas producían pulque y otros derivados de esta planta. (Foto: Cuartoscuro)

El pulque es una de las bebidas más tradicionales de México y forma parte de la historia gastronómica del país. Esta preparación, elaborada a partir del aguamiel del maguey, tendrá su propia celebración en Atizapán de Zaragoza con la cuarta edición de la Gran Feria del Pulque 2026.

La relación de este municipio mexiquense con el pulque se remonta a la época colonial, cuando sus haciendas dedicaban grandes extensiones de tierra al cultivo del maguey. De acuerdo con la información histórica compartida por Celso Rodríguez Cura, regidor de Atizapán de Zaragoza, las haciendas de El Pedregal, Sayavedra y San Mateo fueron algunas de las zonas donde se sembraba esta planta, de cual, entre otros productos, se extraía pulque.

Por ello, la cuarta edición de la Gran Feria del Pulque busca reunir parte de esa tradición en un mismo espacio. Sin embargo, la bebida no será la única protagonista de la celebración: además de la venta y degustación de pulques naturales y curados, habrá artesanías, propuestas gastronómicas, actividades culturales y presentaciones musicales gratuitas para disfrutar durante el fin de semana.

La Gran Feria del Pulque se realiza el 14 y 15 de noviembre. (Fotografía. Cuartoscuro) (Margarito Pérez Retana)

Gran Feria del Pulque 2026: ¿Cuándo y dónde es?

La cuarta Gran Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza se realizará durante dos días en noviembre. La sede será la Explanada Municipal, donde se reunirán 23 pulquerías para ofrecer distintas preparaciones de esta bebida tradicional mexicana.

Los organizadores anunciaron que las actividades comenzarán por la mañana y se extenderán hasta la noche, por lo que los asistentes tendrán varias horas para recorrer los puestos, conocer las propuestas gastronómicas y disfrutar de la cartelera cultural.

Fecha: Sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

Sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026. Sede: Explanada Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Explanada Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Horario: De 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

La entrada a la feria será gratuita. No obstante, recomendamos llevar dinero en efectivo para quienes quieran comprar alimentos, bebidas o artesanías, ya que estos productos tendrán un costo adicional.

¿Qué pulquerías acudirán a la Gran Feria del Pulque 2026?

Uno de los principales atractivos de esta celebración será la variedad de bebidas que podrán encontrar los asistentes. En total, participarán 23 pulquerías, cada una con distintas propuestas para quienes disfrutan del pulque o quieren conocer más sobre sus preparaciones.

La lista de establecimientos anunciados por los organizadores es la siguiente:

Pulque Arte

La Valentina

La Pulcasa Cultural

El Quitapenas

El Inframundo

Curados de Spanto

La Cabula

Pulques Nery

La Colmena del Tlacuache

Pulques Uada Hñahñu

Bellas de Noche

Star Pulmex

Mich’Pulques

Mundo Pulque

Aka Pulquito

El Gallinero

Wapa Pulque

El Charro Negro

Vacas Verdes

El Gran Tlatoani

La Bella Renata

Santo Pulque

Bici Pulque

El pulque es una bebida tradicional de la gastronomía mexicana. (Foto: Shutterstock)

Los visitantes encontrarán tanto pulque natural como diferentes curados, elaborados con distintos sabores. Además, algunas de las pulquerías participantes ofrecerán degustaciones, una oportunidad para probar sus preparaciones y conocer la diversidad de esta bebida sin limitarse a una sola variedad.

¿Qué habrá en la Gran Feria del Pulque 2026? Cartelera oficial

Aunque el pulque será el eje de la celebración, la feria también contará con una oferta de entretenimiento para quienes quieran pasar el día en la Explanada Municipal. Los organizadores anunciaron la presencia de artesanías, gastronomía, actividades culturales y música en vivo.

En el apartado musical habrá propuestas de distintos géneros, desde ska y reggae hasta música tradicional mexicana. La programación contempla presentaciones durante el sábado y el domingo, con agrupaciones que llevarán sus sonidos a esta celebración.

El sábado 14 de noviembre, la cartelera comenzará con Roy Rebelde & JAMRUFF, banda originaria de Atizapán y Tlalnepantla. Su propuesta combina el reggae con distintas variantes del género. Su presentación está programada para las 4:00 de la tarde. Una hora después, a las 5:00 p. m., llegará The Skalekter, agrupación de Atizapán de Zaragoza que mezcla ska tradicional y reggae.

Para el domingo 15 de noviembre, la programación incluirá dos propuestas que recuperan distintas expresiones de la cultura mexicana. A las 12:00 del día se presentará el Ballet Folklórico Citlalmina, con una muestra de danza y bailes tradicionales.

Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, será el turno del Trío Murmullo Huasteco, proyecto con más de 15 años de experiencia que ofrecerá un recorrido por sones, canciones y huapangos de la música tradicional mexicana.

Además de los conciertos y las presentaciones culturales, los asistentes podrán recorrer los espacios dedicados a las artesanías y la gastronomía. De esta manera, la cuarta Gran Feria del Pulque combinará la degustación de bebidas tradicionales con música y actividades para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana.