¿Cómo tomar un prosecco? Un mixólogo nos da tips para maridar y hacer cocteles

Un prosecco es un vino espumoso con denominación de origen en italia (Foto: Shutterstock).

¿Vas a comprar una botella de vino y no sabes si elegir un prosecco entre el universo de espumosos? ¿O te regalaron uno y no sabes exactamente qué hacer con él?

En los últimos años, el prosecco se ha vuelto un competidor muy fuerte en el mercado de las burbujas, le da pelea a opciones como la champán o la cava. En esta botella puedes encontrar ideas mucho más versátiles de lo que piensas, incluso ocupa un lugar destacado en la coctelería.

¿Qué tipo de vino es el prosecco?

El prosecco es un vino espumoso italiano con denominación de origen, elaborado con la variedad de uva glera, la cual únicamente se da en el noreste de Italia. Se elabora con el método Charmat (con segunda fermentación en tanque de acero) y podemos encontrar rosado y blanco.

Hay varias opciones que llegan hasta el mercado mexicano, una de ellas es La Marca, embajadora de Prosecco que nace en un pueblito al noroeste de Véneto, Italia.

José Echeverría, mixólogo corporativo de La Marca Prosseco, nos contó que la glera es verde y cítrica: “tiene bastante frescura, a diferencia de otras regiones u otros espumosos que utilizan diferentes tipos de uvas”. Esto le otorga “mucha más potencia”.

“En boca tiene una burbuja media, a diferencia de un champán, que la uva es un poquito más fina, pero la explosión de la burbuja es bastante grande (...) El prosecco tiene bastante burbuja. Una de las particularidades es que, aunque le agreguemos un hielo, tarda un poco más en romperse esa burbuja”, detalló.

Existe la creencia popular de que todo el vino blanco espumoso es seco, pero Echeverría destaca que en este encontramos el recuerdo de una manzana verde: “Es lo rico de un prosecco de la región de Italia, que va a tener esa acidez, va a tener esa frescura y esa complejidad de la uva glera”.

El rosé de La Marca se elabora con el mismo método y la misma uva, pero se le agrega un 15% de uva Pinot Noir, una variedad tinta que le da el color rosado y “esa nota acidita como de frutos rojos”.

Prosecco ofrece dos tipos de vino: blanco y espumoso (Foto: Cristian Ordoñez).

¿Cómo se puede mezclar un prosecco para coctelería?

El prosecco blanco tiene mucha versatilidad, explica el mixólogo, “se lleva con una mimosa, un spritz o solito también”.

La mimosa mezcla jugo de naranja con cualquier vino espumoso, pero al hacerse con prosecco el sabor “realza mucho”; incluso se puede hacer una versión combinada con jamaica. En cuanto al spritz, lleva un licor o un destilado, prosecco y agua mineral.

Echeverría prefiere el rosé sin mezclas, pues “es tan rico y es un poquito más complejo de sabor”.

A diferencia del vino tinto, “en el espumoso puedes jugar bastante y también con los tiempos del día”. Puede acompañar un brunch, con una mimosa; una comida por la tarde con algo más fuerte, como una carne asada; e incluso “puede ser en la noche en el antro”.

Se recomienda meter una botella en agua con hielo antes de su consumo, nunca en el congelador (Foto: Shutterstock). (Shutterstock)

¿Cómo maridar un prosecco blanco o rosado?

Una de las mayores preocupaciones de los consumidores es saber cómo maridar correctamente una bebida con sus alimentos para tener una mejor experiencie en el paladar. El consejo de Echeverría es experimentar no solo con los platillos típicos, sino también con la gastronomía mexicana.

Prosecco blanco

Ceviche.

Aguachile.

Sashimis.

Tartares.

Nigiris.

Tacos dorados.

Pollo rostizado, “con la grasita que tiene es un muy buen maridaje”.

Prosecco rosado

“Se lleva también con la gastronomía mexicana”, afirma el experto, así que puedes probar con:

Chile en nogada, por su sabor frutal.

Cochinita pibil, “el achiote y el rosé hacen un buen match”.

Carnes rojas

Pastas

Pizza margarita, “se lleva espectacular”.

El prosecco cuenta con muchas aplicaciones de maridaje tanto de cocina intenacional como mexicana (Foto: Shutterstock). (Shutterstock)

¿Cómo conservar una botella de prosecco? Consejos si no tienes una cava

La cava es un lugar especial con una temperatura ideal para mantener las botellas en condiciones óptimas y evitar que pierdan sus propiedades. Sin embargo, ¿qué podemos hacer cuando no contamos con este espacio?

“Si no lo vas a consumir en cierto tiempo, en uno o dos meses, lo puedes guardar mientras no le dé luz o el sol. Lo que lastima al vino es el cambio de temperaturas, de frío a caliente”, aclaró.

Echeverría recomienda no poner los vinos en el congelador: “Ahí lo destruyes. El cambio de temperaturas, ese choque térmico, es lo que destruye a la uva, lo lastima”.

Una solución sencilla es guardar la botella en la parte inferior del refrigerador. “Se recomienda nada más ponerla hasta abajo, donde van las verduras, ahí es la temperatura ideal. Y lo puedes dejar ahí meses, no pasa nada. Hasta que lo vas a sacar para el consumo, lo puedes meter tantito en agua con hielo, pero nunca en el congelador porque te llega a explotar, es muy rápido el cambio de de choque térmico”.

Otro consejo útil responde a la duda de qué hacer si abriste una botella, pero no la terminaste. En estos casos, lo mejor es colocarle “un corcho o un tapón que sea al alto vacío”, hermético.

Echeverría también compartió una alternativa casera: “un cuchillo de acero inoxidable que toque el líquido evita que se rompa la burbuja y te dura dos días”.

“La idea es que se la terminen porque la burbuja va perdiendo potencia conforme van pasando los días”, recomendó.