¿Qué pasa si tomo agua de limón con romero en ayunas?

El agua de limón con romero es una bebida rica en vitamina C, hierro y magnesio, componentes beneficiosos para la salud. (Foto: Especial El Financiero)

El café con canela, los jugos de naranja con zanahoria o los licuados de avena con plátano, son parte de las bebidas más comunes para iniciar el día; sin embargo, algunas personas optan por opciones menos convencionales.

Una de ellas es tomar agua con jugo de limón acompañada de unas ramitas de romero, una bebida refrescante y poco habitual para el desayuno, pero que sin duda se lleva muy bien con unos chilaquiles con bistec o unos taquitos de barbacoa.

Aunque, las personas que suelen beber el agua de limón con romero en ayunas no lo hacen precisamente por su sabor, sino debido a que se cree que hacerlo tiene muchos más beneficios que tomar la bebida por las tardes.

¿Qué efecto tiene el agua de limón con romero en ayunas?

La mayoría de las personas suele pensar que comer frutas o tomar bebidas en ayunas es mucho más positivo, debido a que presuntamente de esta forma se obtendrán otros nutrientes, pues es lo primero que se come en el día.

Si eres creyente de esta idea, lamentamos decirte que es falsa, tal como explica Healthline, pues el cuerpo de un adulto tiene cerca de 6 metros de intestino delgado y un área de aproximadamente 30 metros cuadrados dedicada exclusivamente a la absorción de nutrientes.

El agua de limón con romero es una deliciosa preparación muy sencilla de hacer e incluso puedes acompañarla con un poco de miel. (Foto: Especial El Financiero)

El portal especializado en salud indica que es por este motivo que tu organismo está listo para absorber tantos nutrientes como le sea posible, sin importar si es lo primero que comes o no. Estar en ayunas no cambia nada ni maximiza las bondades de los alimentos.

Aunque beber agua de limón con romero no tiene beneficios adicionales, Cleveland Clinic indica que tomar esta bebida es una buena alternativa para hidratarte al despertar.

¿Cuáles son los beneficios de tomar agua de limón con romero?

Los beneficios del agua de romero con limón siempre serán los mismos, en la mañana, tarde o noche. Lo cual no es negativo, pues no importa cuándo decidas tomarla, cuentas con la certeza de que se trata de una bebida saludable.

Esto es debido a que tanto las bondades del limón como los efectos positivos del romero han sido estudiados científicamente, y se ha encontrado que ambos comparten en común algunos beneficios para la salud.

¿Es bueno tomar agua de limón con romero? Fortalece el sistema inmune

Una revisión de estudios disponible en la National Library of Medicine encontró que el romero posiblemente puede estimular al sistema inmune, debido a los compuestos con los cuales cuenta.

Los investigadores también señalaron que esta hierba tiene propiedades inmunomoduladoras, es decir, puede ayudar a regular las respuestas del sistema inmune, aunque aseguran que se necesita más investigación.

El agua de limón con romero posiblemente beneficia al sistema inmune. (Foto: Shutterstock)

Los limones son ricos en vitamina C, sobre este componente el inmunólogo pediátrico John McDonnell explica para Cleveland Clinic que es fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunitario.

La vitamina C “apoya a las células inmunes para que lleguen al sitio de una infección y luego las ayuda a eliminar lo que esté infectando el cuerpo”, asegura el experto sobre la acción del componente.

¿El agua de romero con limón puede promover la digestión?

Una investigación presentada por el portal especializado en salud Healthline encontró que es posible que el romero ayude a promover un equilibrio saludable de las bacterias intestinales y reducir la inflamación.

Cleveland Clinic también asegura que el zumo de limón tiene beneficios en la digestión, debido a que se trata de una bebida con un alto contenido de ácido, un elemento importante para descomponer los alimentos.

Hay quienes agregan limón al agua de romero para mejorar su sabor y potenciar sus beneficios. (Foto: Shutterstock)

“El ácido del limón puede ser especialmente útil para complementar los niveles de ácido estomacal, que tienden a disminuir con la edad”, indica el portal especializado en salud.

El agua de romero con limón es rica en antioxidantes

Healthline explica que el romero es una hierba rica en compuestos antioxidantes, debido a la actividad del sus compuestos polifenólicos, como el ácido rosmarínico y el ácido carnósico.

Los limones no se quedan atrás, debido a que estos son una buena fuente de vitamina C, esta actúa como un potente antioxidante en el cuerpo, de acuerdo con Medical News Today.

El agua de romero con limón se acostumbra a beber en ayunas por la supuesta mejoría en sus resultados. (Foto: Wikimedia Commons / Shutterstock)

La actividad de los antioxidantes es positiva, debido a que estos pueden ayudar a prevenir el daño causado por los radicales libres en el organismo, el cual se ha vinculado como un factor de riesgo del cáncer, explica el portal especializado en salud.

Aunque se han encontrado efectos positivos de los alimentos antioxidantes para reducir el riesgo del cáncer, el agua de romero con limón no debe usarse por ningún motivo como un tratamiento o medicamento.

¿Cuál es el efecto del agua de limón con romero en los riñones?

Una investigación de la National Library of Medicine, la cual fue hecha en roedores con diabetes, encontró que la suplementación con aceite de romero tiene efectos nefroprotectores, es decir, protegen a los riñones.

A pesar de ello, se necesita más investigación, debido a que se desconoce si el agua de romero tiene el mismo efecto en los riñones.

El agua de romero con limón tiene efectos que benefician a los riñones. (Foto: Especial El Financiero) (Shutterstock)

Sobre los beneficios del limón en los riñones, una investigación disponible en la National Library of Medicine describió que el jugo de limón fresco pareció ejercer cierto efecto protector contra la recurrencia de cálculos renales.

Lo cual quiere decir que es posible que este zumo pueda ayudar en la prevención de los cálculos renales; sin embargo, tampoco debe usarse como un medicamento, pues no está probado que contribuya a eliminarlos. En caso de tener ‘piedras en los riñones’, lo ideal es ir al médico.

¿El agua de romero con limón tiene efectos secundarios?

Tomar grandes cantidades de romero puede causar vómitos, sensibilidad solar y enrojecimiento de la piel, además, no es recomendable que personas embarazadas lo ingieran, debido a que podría aumentar el riesgo de un aborto espontáneo, de acuerdo con WebMD.

Este portal agrega que la hierba puede aumentar el riesgo de sangrado y hematomas, además de interactuar con medicamentos para la diabetes, en estos casos es recomendable consultar a un doctor antes de beber agua de romero.

Medical News Today agrega que comer mucho limón puede provocar úlceras bucales, y aumentar los síntomas de acidez y regurgitación en personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico.