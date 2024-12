¿Para qué sirve el té de hoja de guayaba con jengibre?

El té de hoja de guayaba con jengibre cuenta con componentes como vitamina C, potasio, fibra y antioxidantes los cuales promueven una vida saludable. (Foto: Especial El Financiero)

¡Dile adiós al té de manzanilla con canela o al de limón con miel! Si estás en busca de una bebida caliente para estos días fríos, te recomendamos probar la infusión de hoja de guayaba con jengibre, ya que además de tener un sabor que sin duda te sorprenderá, esta tisana es muy saludable.

Esto se debe a que la infusión de hojas de guayaba es rica en vitaminas y minerales; mientras que el té de jengibre cuenta con una gran cantidad de antioxidantes, por lo que en conjunto estos ingredientes posiblemente tienen un impacto positivo en la salud.

¿Cuáles son los beneficios del té de hoja de guayaba con jengibre?

Tal como sucede con el té de clavos de olor y cúrcuma o el de laurel con canela y jamaica; la infusión de hojas de guayaba con jengibre se suele recomendar debido a que se cree que cuenta con una gran cantidad de beneficios en la salud.

El té de guayaba con jengibre aporta una gran cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales beneficiosos para la salud. (Foto: Especial El Financiero)

Desde ayudar con la pérdida de peso hasta promover la salud de órganos como el cerebro y el corazón son los presuntos efectos del té de jengibre con hojas de guayaba; sin embargo, solo algunas de ellas cuentan con el respaldo de estudios e investigaciones.

¿El té de hojas de guayaba con jengibre sirve para promover la digestión?

Uno de los remedios caseros para combatir los malestares estomacales, además de la ya clásica infusión de manzanilla, es el té de jengibre con hoja de guayaba, debido a que se cree que puede ayudar contra la diarrea y promover una buena digestión, ¿qué dicen las investigaciones?

Un revisión de estudios publicada en la revista científica Food Science & Nutrition encontró que el jengibre tiene un efecto positivo en los gases que se forman durante la digestión, debido a que sus enzimas tienen la capacidad de descomponerlos y ayudar a expulsarlos.

El jengibre y la hoja de guayaba cuentan con algunos beneficios en la digestión. (Foto: Especial El Financiero)

Medical News Today agrega que algunos estudios han encontrado más beneficios del jengibre en la digestión, debido a que este ingrediente promueve el movimiento del tracto digestivo lo que posiblemente ayuda a prevenir el estreñimiento.

El extracto de hojas de guayaba tiene beneficios para combatir la diarrea, debido a que algunas investigaciones han encontrado que éste puede reducir la intensidad y la duración de la diarrea, según explica Healthline.

¿Qué cura el té de hojas de guayaba con jengibre? Puede aliviar los cólicos menstruales

Si sufres de cólicos menstruales, además de acudir al ginecólogo para determinar cuál es la causa de la dismenorrea y que te brinde el tratamiento adecuado, puedes beber el té de hoja de guayaba con jengibre, ya que éste puede reducir el dolor y molestias causadas por el periodo.

Una investigación realizada en más de 190 mujeres y publicada en la revista científica Elsevier encontró que el extracto de hoja de guayaba tiene la capacidad de reducir el dolor causado por los cólicos menstruales y se cree que podría ser más eficiente que algunos analgésicos.

El té de hoja de guayaba es muy fácil de realizar e incluso se puede combinar con una gran cantidad de ingredientes. (Fotoarte: El Financiero)

Healthline agrega que también se han estudiado los efectos del jengibre en los cólicos menstruales y una investigación encontró que esta raíz aromática es tan efectiva como el paracetamol, la cafeína y el ibuprofeno para reducir el dolor; sin embargo, son necesarias más investigaciones.

¿El jugo de jengibre con hoja de guayaba reduce el riesgo de padecer cáncer?

El té de hoja de guayaba con jengibre y un menor riesgo de padecer cáncer han sido relacionados, debido a que hay estudios científicos que demuestran que ambos ingredientes son posiblemente beneficiosos para reducir los factores que llevan a desarrollar esta enfermedad.

Medical News Today explica que el jengibre reduce el riesgo del cáncer debido a que es un alimento rico en antioxidantes, los cuales se encargan de combatir los radicales libres de las células. Esta acción es importante, el daño que estos provocan pueden desencadenar diversas enfermedades.

Además, una revisión de estudios publicada en la revista científica Gastroenterology Research and Practice encontró que el jengibre puede ser eficaz contra ciertos tipos de cáncer del sistema gastrointestinal.

El té de jengibre se asocia con algunos beneficios cuando se toma junto a las hojas de guayaba. (Foto: Especial)

Los efectos de la hoja de guayaba en el cáncer también han sido investigados y Healthline explica que un estudio encontró que el aceite de las hojas de guayaba era cuatro veces más eficaz para detener el crecimiento de células cancerosas que algunos medicamentos.

Ten en cuenta que aunque se han encontrado algunos efectos positivos del extracto de la hoja de guayaba, se desconoce si beber este ingrediente en té tiene la misma acción sobre el cáncer, por lo que es necesaria más investigación al respecto.

¿Cuál es el efecto del té de hoja de guayaba y jengibre en el cuerpo? Ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre

Healthline explica que algunas investigaciones realizadas en probeta y en animales encontraron que el extracto de hoja de guayaba mejora los niveles de azúcar en sangre, el control de la glucosa y mejora la resistencia a la insulina.

Este efecto positivo de la hoja de guayaba en la glucosa también ha sido encontrado en la infusión, debido a que un estudio publicado en la revista científica Nutrition & Metabolism encontró que tomar el té de este ingrediente redujo los niveles de azúcar en la sangre después de comer.

Las guayabas tienen la capacidad de reducir la glucosa en la sangre, lo que es beneficiosos para la salud en general. (Foto: Pixabay)

Una revisión de estudios hecha en 2022, también encontró que las personas que consumieron suplementos de jengibre lograron una reducción significativa del azúcar en sangre en ayunas, de acuerdo con Healthline.

A pesar de estos resultados, el portal especializado en salud explica que se necesita más investigación debido a que otro estudio no encontró que el jengibre pueda reducir los niveles de azúcar en sangre en ayunas.

¿El té de jengibre con hoja de guayaba fortalece el sistema inmune?

Healthline explica que tanto las guayabas como sus hojas son una buena fuente de vitamina C, la cual es importante en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable, lo que reduce el riesgo de padecer infecciones.

Además, las hojas de guayaba cuentan con beneficios antimicrobianos, lo que quiere decir que tiene la capacidad de eliminar las bacterias y los virus dañinos en el cuerpo, según con el portal especializado en salud.

El jengibre, en cualquiera de sus presentaciones, se puede combinar con la infusión de hojas de guayaba. (Foto: Especial)

Medical News Today indica que una revisión de estudios encontró que consumir jengibre puede apoyar al sistema inmunológico, lo que a su vez reduce los factores de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y ayuda en la recuperación de otros padecimientos como el resfriado y la gripe común.

¿Cómo se prepara el té de hojas de guayaba con jengibre?

Para preparar la receta del té de hojas de guayaba con jengibre necesitarás 3 ingredientes, éstos son:

De 3 a 5 hojas de guayaba

Un trozo de jengibre sin piel

Dos tazas de agua

El té se realiza colocando todos los ingredientes en una olla; una vez listo colócala a fuego medio y espera a que hierva. Posteriormente reserva durante unos minutos y sirve. Si lo deseas, agrega un poco de azúcar o miel de abeja.

¿El té de jengibre con hoja de guayaba tiene efectos secundarios?

Medical News Today explica que no se han encontrado efectos secundarios de la hoja de guayaba que sean notables, sin embargo, no se recomienda que se tome la infusión en exceso, pues no se pueden descartar las consecuencias negativas.

Tomar jengibre con hoja de guayaba puede tener un efecto negativo si se toma en exceso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Healthline indica que la cantidad segura de jengibre que se puede consumir al día son 4 gramos, ya que más de esta medida puede provocar náuseas, malestar y acidez estomacal; además, es posible que interactúe con medicamentos anticoagulantes.