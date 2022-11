Qatar 2022: Estos son los restaurantes que tienes que visitar si estás en Doha por el Mundial

Cuando los aficionados lleguen al Mundial de Qatar 2022 de la FIFA a finales de este mes, muchos de ellos no estarán familiarizados con el panorama musulmán conservador. Sin embargo, los restaurantes de alta gama de la ciudad serán muy reconocibles.

Por supuesto, hay un Nobu en Doha. (Después de todo, hay más de 40 ubicaciones del restaurante japonés de alta gama en todo el mundo). Y, como tantas capitales financieras internacionales, también puede encontrar un Coya, Hakkasan y CUT de Wolfgang Puck.

Además, los famosos chefs Alain Ducasse, Jean-Georges Vongerichten y el cevichero peruano Gastón Acurio tienen puestos de avanzada en Qatar. Todos estos restaurantes están adjuntos a hoteles que generalmente tienen licencias especiales para servir alcohol en un país donde pocos lugares independientes lo hacen.

Muchos de los restaurantes más destacados de la ciudad esperan estar repletos para el Mundial de Qatar 2022, que comienza el 20 de noviembre y atraerá a más de un millón de personas al país en el transcurso de un mes.

Pero entre los restaurantes de Qatar también hay una serie de opciones excelentes y menos convencionales, desde lugares que ofrecen especialidades locales del Golfo hasta excelentes platos libaneses y sudamericanos.

Los aficionados que asistirán al Mundial de Qatar 2022 deberían considerar hacer tiempo para una comida en uno de los seis lugares que presentamos a continuación.

Haz tus reservaciones: Restaurantes para una comida memorable en Qatar 2022.

El brunch en el restaurante Bayt El Talleh, que estará abierto durante el Mundial de Qatar 2022, es extenso y ofrece platos tradicionales libaneses. (Bloomberg)

Bayt El Talleh

Este restaurante libanés tradicional se alza sobre las colinas de Katara, frente a las Galerías Lafayette, con vista a los rascacielos de la ciudad, los canales y las islas artificiales Pearl.

Aquí, los ingredientes son frescos y llenos de sabor. Sirven menús fijos y los precios van desde unos 33 dólares para el desayuno, unos 45 para el almuerzo o la cena, aunque los costos pueden aumentar durante el torneo.

Las comidas incluyen una amplia variedad de mezze fríos y calientes, frutas y postres. El desayuno viene con huevos, queso, y manakesh de pan. No me perdería mojar la pita casera en el dibs kharoub (melaza de algarroba). El almuerzo y la cena incluyen carnes como shish tawook y chuletas de cordero. El restaurante no aceptará reservas durante el Mundial de Qatar 2022.

Paradas casi obligadas en Qatar 2022

Aquí clasifican restaurantes como CUT de Wolfgang Puck o STK, o incluso a Nusr-Et.. Alternativamente, puedes ir a Hunters Room & Grill en el Westin, donde el chef Roberto Guerrero ha cocinado desde septiembre con influencias de su Venezuela natal al menú con platos como el Black Asado, su versión del tierno asado negro de carne asada.

Durante el Mundial de Qatar 2022, que invariablemente atrae a multitudes de México y América del Sur, Hunters ofrecerá un menú especial centrado en América Latina junto con opciones tradicionales de carnes a la parrilla.

Para los amantes del sushi

Hay pocos lugares de sushi más agradables para la multitud que Morimoto.

Está ubicado en el Mondrian Doha, que está reservado por Visa Inc., pero los restaurantes aún aceptan reservas. El extenso menú lo hace ideal para un grupo con opciones desde pizza de atún y jalapeño con alioli de anchoas hasta tempura de camarones con aderezo ranch, hasta el sashimi y el sushi necesarios.

También hay wagyu japonés (34 dólares por onza), el siempre popular bacalao negro con miso e ishi yaki buri bop, un plato especial de arroz con zanahorias y champiñones en escabeche, hecho con wagyu o cola amarilla

El restaurante también tiene una sólida lista de sake, que incluye Junmai Ginjo o Junmai Daiginjo, recomendados para equilibrar los platos.

Poder italiano

David Myers, quien se hizo un nombre en Los Ángeles en Sona, abrió recientemente el restaurante italiano Adrift Anda en el hotel Le Royal Méridien. El menú nítido y curado abarca desde aperitivos como carpaccio de vieiras con naranja sanguina y caviar oscietra (30 dólares) y carnes curadas, hasta un puñado de pastas como un tortelloni especial cubierto con trufas afeitadas junto a la mesa.

Las opciones de platos principales incluyen pescado asado y Bistecca Fiorentina por 70 dólares.

En el menú también destaca la pizza.

Qatar 2022 donde comer Pita, hummus, liebres y ensalada al modaad forman parte del menú en el restaurante SMAT, que atenderá a los aficionados que asistan al Mundial de Qatar 2022. (Bloomberg)

Deléitate con la experiencia del golfo

Si deseas una experiencia verdaderamente local, lado a lado con qataríes, ve a SMAT, frente al mar de Doha.

La cultura local es tardía, así que no se sorprenda si los niños pequeños cenan con su familia extendida mucho después de las 11 de la noche.

El menú es extenso y las porciones son enormes. Las especialidades regionales de todo el Medio Oriente incluyen el plato de carne y arroz, el kebbeh de carne molida y bulgur, así como liebres, un plato ligeramente dulce parecido a una papilla.

No cuenta con maridajes de vino. En su lugar hay cócteles sin alcohol.

Una fiesta china

El restaurante cantonés Liang está ubicado en Barahat Msheireb, una plaza sombreada adyacente al Mandarin Oriental.

El personal del lugar se acerca a la mesa para tallar el característico pato de Pekín de piel crujiente (120 dólares), que viene con una pila de panques tiernos

Entre los platos principales se encuentran las costillas de res wagyu. Aprovecha la visita para degustar el xiao long bao (albóndigas de sopa), las cuales le enseñarán a comer, si necesita ayuda.

Liang ofrece postres, como tartas de huevo al estilo de Hong Kong y helado frito.

Además, puede dar un paseo de tres minutos por la calle hasta Qinwan Cafe para disfrutar de dátiles, helado de leche de camello y café con leche de camello con azafrán. Todo esto tiene lugar en el corazón de Msheireb, distrito comercial, cultural y hotelero junto al mercado de la ciudad, Souq Waqif, y un destino en sí mismo.