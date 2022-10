The World’s 50 Best Bars 2022: 4 bares mexicanos están entre los mejores del mundo

The World's 50 Best Bars revela cuáles son los mejores lugares para beber en todo el mundo. (Foto: Facebook / @50BestBars).

Este martes, desde Barcelona, España, The World’s 50 Best Bars revela su ranking anual con cuatro mexicanos en el listado que reconoce a los mejores bares del mundo; además, uno fue reconocido como el mejor en Norteamérica.

Esta clasificación anual comenzó en 2009 para celebrar los sitios destacados en la industria internacional de bebidas; los resultados se dan tras una votación de 650 expertos en bebidas de todo el planeta.

En esta edición no hay establecimientos de Rusia, ya que dicha institución comentó el pasado marzo que no incluiría a bares ni restaurantes en sus clasificaciones de aquel país debido al conflicto político con Ucrania.

Mexicanos en el top de The World’s 50 Best Bars

Previamente, el pasado 27 de septiembre, se reveló una parte del listado ampliado (51-100), donde también destacaron dos bares mexicanos:

98. Zapote Bar , en Playa del Carmen, Quintana Roo.

, en Playa del Carmen, Quintana Roo. 64. Brujas, en la CDMX, liderado solo por mujeres.

En el top 50 revelado este 4 de octubre destacaron:

32. Baltra Bar en CDMX.

en CDMX. 13. Hanky Panky en CDMX ; también se llevó el premio al mejor arte de la hospitalidad.

; también se llevó el premio al mejor arte de la hospitalidad. 11. Handshake Speakeasy en CDMX.

4. Licorería Limantour en CDXM; además fue reconocido como el mejor bar en Norteamérica.

The World’s 50 Best Bars 2022: listado completo de ganadores

50. Bulgari Bar en Dubai, Emiratos Árabes.

49. Lucy’s Flower Shop en Estocolmo.

48. Bar Ben Fiddich en Tokyo Japón.

47. Employees Only en Nueva York, EUA.

46. L’Antiquario en Nápoles, Italia.

45. Galaxy Bar en Dubai, Emiratos Árabes.

44. Carnaval en Perú.

43. Himkok en Oslo, Noruega.

42. Cochinchina en Buenos Aires, Argentina.

41. Cantina OK! en Sydney, Australia.

40. Red Frog en Lisboa, Portugal.

39. Local Ferinze en Florencia, Italia

38. Zuma en Dubai, Emiratos Árabes.

37. A Bar With Shapes For a Name en Londres, Reino Unido.

36. Dante en Nueva York, EUA.

35. 1930 en Milán, Italia.

34. Overstory en Nueva York, EUA.

33. Manhattan en Singapur.

32. Baltra Bar en CDMX, México.

31. Line en Atenas, Grecia.

30. Swift en Londres, Reino Unido.

29. Maybe Sammy en Sydney, Australia.

28. Argo en Hong Kong.

27. Tres Monos en Buenos Aires, Argentina.

26. Sidecar en Nueva Delhi, India.

25. Kumiko en Chicago, EUA.

24. Tropic City en Bangkok, Tailandia.

23. Satan Whisker’s Londres, Reino Unido.

22. Attaboy en Nueva York, EUA.

21. Café La Trova en Miami, EUA.

20. Baba Au Rom en Atenas, Grecia.

19. The Clumsies en Atenas, Grecia.

18. Florería Atlántico en Buenos Aires, Argentina.

17. Coa en Hong Kong.

16. Drink Kong en Roma, Italia.

15. Salmon Guru en Madrid, España.

14. Bangkok Social Club en Tailandia.

13. Hanky Panky en CDMX, México. Premio al mejor arte de la hospitalidad.

12. Jigger & Ponny en Singapur.

11. Handshake Speakeasy en CDMX, México.

10. Alquímico en Cartagena, Colombia.

9. Katana Kittem en Nueva York, EUA

8. Connaught en Londres, Reino Unido.

7. Two Schmucks en Barcelona, España.

6. Double Chicken Please en Nueva York, EUA.

5. Little Red Door en París, Francia.

4. Licorería Limantour en CDXM, México, Mejor bar en Norteamérica.

3. Sips en Barcelona, España.

2. Tayēr + Elementary en Londres, Reino Unido.

1. Paradiso en Barcelona, España. El mejor bar en Europa

Adicionalmente se dieron estos premios:

Bar Röda Huset en Escandinava : Campari One To Watch, premio que se le da a las personas que tienen el potencial de crecer en el listado en futuras ocasiones.

: Campari One To Watch, premio que se le da a las personas que tienen el potencial de crecer en el listado en futuras ocasiones. Little Red Door en París, Francia: premio al Ketel One bar sustentable.

Jean Trinh: premio Altos Bartender, el único galardón que es votado por los organizadores.

Juliana en Guayaquil, Ecuador: premio al mejor menú de cocteles.

Drew Fleming: ganador de la beca Blend, un apoyo económico.

Agostino Perrone: premio para la personalidad icónica de este año.