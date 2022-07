The World’s 50 Best 2022: Este es el mejor restaurante del mundo

Geranium es el mejor restaurante del mundo en 2022 según The World's 50 Best Restaurants. (Foto: Instagram / @restaurant_geranium)

El restaurante danés Geranium se ha elevado como número uno del listado The World’s 50 Best Restaurants, que cumple su vigésima edición y se ha presentado este lunes en una gala en Londres.

Se encuentran en el top 5 de ese listado: Pujol en Ciudad de México, que toma el puesto número cinco; DiverXO en Madrid, España en el cuarto; Disfrutar, de Barcelona, en el tercer lugar; Central en Lima, Perú como el segundo mejor restaurante y Geranium, que asciende del segundo al primer lugar y releva a otro danés, Noma.

Varios eran los favoritos a encabezar el ranking una vez que Noma de Copenhague, que recuperó esa posición en 2021, sale de la clasificación para unirse al salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes en primer lugar, donde ya estaban los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur.

Noma no solo fue el mejor en 2021, sino en 2010, 2011, 2012 y 2014.

Además, Aponiente en El Puerto de Santa María, Cádiz, ha sido reconocido como Mejor Restaurante Sostenible del planeta gracias a su trabajo de innovación en el ámbito marino y de aprovechamiento de recursos desconocidos como el plancton o el cereal del mar, y el nuevo premio al mejor sumiller ha sido para el español Josep Roca, de El Celler de Can Roca, Girona.

El premio Chef’s Choice, que votan los cocineros, ha sido para Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil de la Ciudad de México, el cual llegó al puesto número nueve.

La gala, que ha reunido a los mejores cocineros del mundo y ha sido conducida por el actor Stanley Tucci, conocido por cintas como El diablo viste a la moda y quien también ha hecho carrera en algunos ámbitos de la gastronomía.

La ceremonia se ha celebrado en Old Billingsgate de Londres una vez que la organización descartase Moscú como escenario por la guerra contra Ucrania, lo que también ha dejado fuera del listado a los restaurantes rusos White Rabbit y Twins Garden.

El mejor restaurante de 2022

Geranium es una propuesta culinaria que se encuentra en la capital de Dinamarca.

En su menú ofrecen platillos cargados en vegetales con una decoración que parecería haber sido sacada de alguna pintura; sin mencionar que cuenta con tres estrellas Michelin.

El reciento se encuentra en el octavo piso de Parken Stadium en Copenhague y cuenta con una serie de espacios tranquilos para una deliciosa comida; inclusive ofrece una opción más privada para cenas.

El precio de su menú de degustación se encuentra en tres mil 200 coronas danesas, lo que se traduce a casi nueve mil pesos mexicanos por persona. Todas las bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, no vienen incluidas.

Su menú de degustación ‘Universe’ cambia según la temporada y se lleva a cabo durante un mínimo de tres horas con alrededor de 20 platos divididos en partes iguales entre aperitivos, platos salados y dulces.