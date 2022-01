Santos Reyes taqueros: 6 lugares para comer roscas de tacos en CDMX

“Queridos Santos Reyes Magos, como este año no me llené con toda la comida del maratón Guadalupe-Reyes, les pido me traigan una rosca de tacos”... Si tu estómago escribiera una carta a Melchor, Gaspar y Baltazar, seguro comenzaría con esta petición.

Para que le des gusto al gusto al antojo y cierres con broche de oro el maratón Guadalupe-Reyes (aunque luego tengas que desabrochar esos jeans), te contamos dónde puedes encontrar las ya tradicionales roscas de tacos en la Ciudad de México, vienen con todo y su “muñeco”, así que si lo encuentras entre la carne quizá tampoco será posible librarte de esos tamales del 2 de febrero

Los Molkis

Esta taquería ofrece molcajetes carnívoros, taquitos, costras, hamburguesas y, por temporada, una enorme rosca de tacos.

Puedes pedirla con 25 (425 pesos) o 40 piezas (650 pesos), de pastor, bistec, suadero, longaniza, campechanos y mixto, al centro lleva cebollitas, limones, salsas, rábanos y pepinos.

Ni en estas roscas te libras del “muñequito” trae tradicionales y de Spider-Man, las del amigable vecino arácnido cuestan un poco más (475 y 700 pesos).

Hay que apartarla a través de su página de Facebook.

Dirección:

Diagonal San Antonio 1320-local A, Narvarte Poniente, Benito Juárez, Ciudad de México.

San Francisco 1558, Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México.

La rosca puede ser de pastor, bistec, suadero, campechanos y mixto. (Facebook / Los Molkis)

La Ramona de los tuétanos

¡Mi rosca con tuétano y limón!

La Ramona de los tuétanos hace una con su especialidad, acompañada de taquitos, papas, salsas, cebolla y cilantro.

Se puede comer en el restaurante o pedir a través de Rappi y Uber Eats.

Dirección: Tehuantepec 144 Colonia, Roma Sur, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Rosca de Reyes de tuétanos. (Facebook / La Ramona de los Tuétanos)

Taquitos Las Cebollas

El pastor es mi señor, ¿o cómo era? En esta taquería hacen una rosca de carne al pastor con 20 tacos,

Incluye tres santas salsas, limones y dos “muñecos” de Baby Yoda, para que lo encuentres “antes que el imperio lo haga”.

La de pastor cuesta 280 pesos y la de bistec 315.

Dirección: Holbein 185-Pb, Noche Buena, Benito Juárez, Ciudad de México.

Rosca de tacos con muñecos de Baby Yoda. (Facebook / Las Cebollas)

Tacos Peque

Esta rosca no tiene nada de “peque”, son al menos 30 tacos de pastor, suadero o campechano, con verdura, salsas, limones y muñequitos.

Llevan ya varios años preparando esta delicia por Día de Reyes para los chilangos del sur de la CDMX. Se está vendiendo en su sucursal a partir de este 4 de enero.

Dirección: Seris 50, Culhuacán CTM VIII, Coyoacán, Ciudad de México.

La rosca de tacos incluye muñequitos. (Facebook / Tacos Peque)

Tacos Manolo

Estos tacos también van con todo y con “niño”, podrás encontrar esa figurita entre tus 25 o 50 tacos de alguna de sus seis carnes: pastor, árabe, longaniza, suadero, campechano o su especialidad “Manolo”, para que armes tu combinación ideal.

Los pedidos se hacen por teléfono (557095-8071).

Dirección: Luz Saviñon 1305, Narvarte Poniente, Benito Juárez, Ciudad de México.

Taquería Los Primos

Aquí la rosca es doradita, de color naranja, jugosa, con piña al centro.

Los Primos hacen una “tacorosca” de pastor y de suadero, puedes escoger entre una de 20 tacos (400 pesos), o de 30 (600 pesos).

Dirección: Av. Universidad 784, Narvarte Oriente, Benito Juárez, Ciudad de México.