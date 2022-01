Platillos inspirados en Edgar Allan Poe

El escritor Edgar Allan Poe murió cuando tenía 40 años, el 7 de octubre de 1849, sin embargo, sigue robando el sueño de muchas de las personas que quedan atrapadas en sus relatos que conforman un universo de terror donde habitan cuervos, gatos, dientes, corazones palpitantes y epidemias con máscara.

El maestro del terror nació en Boston el 19 de enero de 1809, quedó huérfano antes de cumplir los tres años, por lo que fue acogido por un hombre de negocios llamado John Allan, de quien tomó el apellido. Era un apasionado lector de cuentos con historias de maldiciones y mansiones en ruinas.

Aunque su primer libro fue Tamerlán y otros poemas (1827), su popularidad comenzó años después, con Tales of the Grotesque and Arabesque (Cuentos de lo grotesco y arabesco), su sexto libro publicado en 1839, donde se incluían obras como La caída de la Casa Usher o Ligeia. Por ese entonces desarrolló obras de la novela policiaca como Los crímenes de la calle Morgue, también El escarabajo de oro, El cuervo y otros poemas y El barril de amontillado.

Sus relatos han aparecido en todo tipo de referencias modernas, incluso en Los Simpson, pero uno de los saltos más deliciosos que han dado es a los postres y bebidas.

En la Ciudad de México hay un lugar llamado Lovecraft Café, donde como homenaje a Edgar Allan Poe, reconstruyen con cerveza, chocolate y galleta algunos de sus más temibles personajes, quienes te observan desde la mesa, expectantes y ansiosos de que los devores.

Nevermore

Un gran cuervo entró por la ventana para estamparse sobre una botella de cerveza, lo miras sonriente y tratas de hablarle, a lo que él contesta “Nunca más” (Nevermore). Sus palabras siguen resonando poco más de 170 años después.

Importada desde el poema El cuervo, esta cerveza retoma en su nombre la frase de aquella misteriosa ave para rendir un homenaje a la publicación que le dio el reconocimiento internacional a Edgar Allan Poe.

Se trata de una cerveza de estilo Dry Stout, con notas a café tostado, chocolate amargo y un final seco.

Por su tercer aniversario, Lovecraft Café lanzó una edición especial con un toque de Bourbon, limitada a 100 piezas.

Nevermore, cerveza inspirada en el poema "El cuervo". (Lovecraft Café)

Pastel de cuervo

“Nevermore”, repite una vez más el cuervo, más cerca, desde un pastel de queso mascarpone, licor de café y un toque de chocolate.

Y el cuervo nunca emprendió el vuelo, sigue inmóvil, esperando un final distinto al de la ficción, uno más dulce, en el que una cuchara termina con su existencia.

Pastel de cuervo (Lovecraft Café)

Corazón delator

Este corazón no palpita bajo la tarima, sino sobre tu mesa. Está preparado con chocolate blanco y relleno de mousse de frutos rojos, montado sobre una galleta sucree.

Está inspirado en un cuento de Poe que lleva el mismo nombre, el cual es considerado uno de los clásicos de la literatura gótica.

Corazón delator, platillo inspirado en el cuento del mismo nombre de Edgar Allan Poe. (Lovecraft Café)

Muerte roja

La “Muerte Roja” abandonó la comarca que había devastado durante largo tiempo para dar vida a una bebida gótica.

La narrativa del cuento La máscara de la muerte roja dio nombre a esta cerveza Red Ale, descrita como ligera, de cuerpo rojizo, con notas de pan y caramelo y un final ligeramente cítrico.

Esta historia de Poe cuenta los sucesos durante una epidemia de peste que causaba manchas escarlata en el cuerpo, lo cual llevó a la reclusión de un príncipe y mil nobles para tratar de huir de la enfermedad.

Muerte roja. (Lovecraft Café)

Dirección de sus dos sucursales:

Calle 1325 #40 esquina, Lorenzo Boturini, Colonia Del Parque, Lorenzo Boturini, 15960 Ciudad de México, CDMX

A una cuadra del metro Juanacatlán, Circuito Interior José Vasconcelos, 1a sección #115 Col, San Miguel Chapultepec I Secc, 11850 Ciudad de México, CDMX