Balean al conductor de Sarah Bustani, diseñadora de modas y empresaria

La diseñadora de modas Sarah Bustani es originaria de Perú pero radica en México desde hace muchos años (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Un conductor de la diseñadora de modas y empresaria Sarah Bustani fue baleado al menos en cinco ocasiones por sujetos aún no identificados en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la capital fueron movilizados para tratar de ubicar a los presuntos responsables, quienes huyeron a bordo de dos motocicletas que abandonaron para ingresar en la estación del Metro Ciudad Deportiva en la Línea 9. Los usuarios fueron desalojados.

El hombre agredido, de 52 años, estaba a bordo de una camioneta de color gris con placas de Morelos en la calle Goma de la colonia Granjas México. Tras el ataque, fue atendido por paramédicos y posteriormente ingresado en un hospital del IMSS.

La zona fue acordonada por las autoridades a la espera de que la Fiscalía realice los peritajes correspondientes. De momento, no se han reportado detenciones, de acuerdo con el diario Reforma.

Esto sabemos sobre Sarah Bustani, diseñadora y empresaria mexicana

Sarah Bustani es una firma de moda mexicana con distribución en importantes tiendas departamentales del país que lleva el nombre de la propietaria y diseñadora, quien es de ascendencia peruana pero desde niña llegó a México por el matrimonio de su madre. Además, cuenta con una tienda en línea que tuvo un fuerte crecimiento durante la pandemia.

Mediante su sitio web, Sarah Bustani ofrece prendas de su colección actual que van desde los $349 pesos con una blusa de cuello redondo sin mangas, hasta los $1,449 pesos, con el producto “Vestido Camisero Línea A Liso Midi Con Bolsillos Manga Corta”.

Según contó en entrevista para el podcast El Purgatorio, su gusto por la moda nació luego de que le regalaron una muñeca Barbie, a la cual le diseñaba vestidos con recortes de calcetines o cortinas.

La primera carrera universitaria de la diseñadora fue Administración de Empresas Turísticas y, durante un tiempo, trabajó con sus padres. Viajando por diversos lugares, se dio cuenta de que México carecía de diseñadores nacionales, como no en otros lugares del mundo.

“La moda es un arma para que tú decidas qué hacer con ella”, expresó. “Lo que hago, como mujer, es diseñar pensando en las mujeres”, agregó.

Según explicó, con su firma, trata de tener la mejor calidad posible para tener un nicho para competir con el fenómeno de fast fashion, es decir, las marcas de ropa de baja calidad a precios muy accesibles.

“Es muy injusta con los diseñadores mexicanos o de cualquier otro país porque es imposible competir con esos precios pero, al mismo tiempo, dura tan poco que los primeros usuarios la van a usar dos o tres veces y nunca más, y van a buscar algo que realmente les dure”, expresó.

En una entrevista para el canal de YouTube Caribe Empresarial, Sarah Bustani reveló que su empresa de modas no cuenta con talleres, sino que sus maquilas son contratados por fuera, muchos de ellos negocios familiares mexicanos y que, muchas veces, trabajan desde sus casas y viven “al día”.

Principalmente, sus prendas son para mujeres con un estilo casual/informal; sin embargo, reveló que durante la pandemia subsistió gracias a sus colaboraciones con el sector salud —con empresas como el Hospital Ángeles— para la realización de overoles y batas quirúrgicas, cubrebocas, entre otros.

A lo largo de los años, Bustani ha sido una figura pública con presencia en redes sociales y, anteriormente, también en televisión, en donde daba consejos de moda.