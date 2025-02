¿Tienes la cara roja todo el tiempo? Señales de que puede ser rosácea, según dermatólogas

¿Tienes rosácea? Si es así, hay algunas actividades y hasta alimentos que debes evitar para que tus síntomas no empeoren. (Foto: Especial El Financiero)

¿La piel de tu rostro está constantemente roja, la sientes seca y tienes picazón? Además de realizar tu rutina de skin care, con los productos adecuados, y estar bien hidratado, podrías considerar acudir con un especialista para descartar algún padecimiento como la rosácea.

Tal como su nombre lo indica, esta se trata de una afección inflamatoria que, entre muchos otros síntomas, puede provocar que la piel del rostro se torne rojiza de manera constante, incluso si no te has expuesto al sol.

Pero, ¿cómo se puede identificar y cuándo es necesario acudir a un médico? Para resolver todas tus preguntas sobre este tema consultamos a dos expertas especializadas en dermatología estética y clínica.

La rosácea puede causar síntomas como brotes en la piel. (Foto: Shutterstock)

¿Qué es la rosácea en la piel? Por este motivo causa enrojecimiento en la cara

La dermatóloga Angélica María Cortázar Azuaje consultada por El Financiero, explica que la rosácea es “una enfermedad inflamatoria crónica”, la cual provoca que los vasos sanguíneos se hinchen debajo de la piel, generando uno de los síntomas más conocidos del padecimiento: el enrojecimiento.

O en palabras de la doctora Venecia Landini, especialista en dermatología pediátrica y estética: “empieza a verse más enrojecimiento de manera permanente porque hay vasos sanguíneos que están dilatados” y agrega que se trata de una respuesta inmunológica exacerbada a diversos estímulos.

La rosácea es provocada por la inflamación y la vasodilatación. (Foto: Unsplash)

La dermatóloga Cortázar Azuaje agrega: “¿Eso qué quiere decir? Que el vaso y el nervio que lo inerva es muy sensible, (es decir) se inflama a cada rato, entonces por eso es que ‘push’ empieza a verse rojo con desencadenantes de externos con el sol, comidas muy picantes o condimentadas“.

Además, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIAMS, por sus siglas en inglés) explica que la rosácea suele aparecer, por lo general, en la nariz y las mejillas.

De síntomas leves hasta irritación ocular: ¿Cuáles son los tipos de rosácea y cuáles son sus señales?

Pero, ¿sabías que existen diferentes tipos de rosácea? Este padecimiento de la piel puede provocar mucho más que enrojecimiento y todo dependerá de cada persona.

De acuerdo con las especialistas Angélica María Cortázar y Venecia Landini, se pueden encontrar hasta tres categorías.

Eritemato telangiectásica : el paciente tiene como enrojecimiento y vasitos nuevos que se van formando, también es posible ver venitas en la piel.

: el paciente tiene como enrojecimiento y vasitos nuevos que se van formando, también es posible ver venitas en la piel. Pápulo-pustulosa : esto quiere decir que puedes llegar a ver granitos en tu piel, los cuales pueden lucir similares al acné.

: esto quiere decir que puedes llegar a ver granitos en tu piel, los cuales pueden lucir similares al acné. Fimosis: cuando la piel de la nariz se engrosa y provoca el crecimiento de esta, de acuerdo con la doctora Cortázar, “afecta más a hombres de más de 50 años”.

Además, la dermatóloga Venecia Landini indica que en algunos casos incluso se puede llegar hasta un cuarto tipo de rosácea, la cual es llamada rosácea ocular. Al respecto, los NIAMS explican que esta ocurre cuando los ojos presentan inflamación, enrojecimiento, picazón, lagrimeo o sequedad a causa del padecimiento.

Un tipo de rosácea genera granitos que se suelen confundir con el acné(Foto: Unsplash)

Aunque existen diferentes tipos de rosácea, esto no quiere decir que solo puedes presentar uno de ellos, pues hay quienes padecen más de uno: “puedo tener un paciente con la fimosis, con la ocular y con enrojecimiento facial o solo con eritema”, explica la doctora Cortázar.

¿Cuándo deja de ser normal tener la cara roja?

Pero si todavía no tienes muy claro como diferenciar cuándo puede ser normal que tu rostro se vea rojizo y en qué momento podrías necesitar atención médica, la dermatóloga Angélica María Cortázar tiene una explicación que podría ser de ayuda para ti.

El enrojecimiento es todo el tiempo

Ella indica que es completamente normal que el rostro se ponga rojo cuando se hace actividad física a causa de la vasodilatación; cuando sales a la calle y olvidas ponerte protector solar; sin embargo, deja de serlo cuando no haces ninguna actividad y aun así tienes la piel rojiza.

“(Deja de ser normal) principalmente cuando notas que (el enrojecimiento) es permanente. O sea, que en días nublados durante la noche, e inclusive si no sales de tu casa durante el día (la piel se torna roja)”, explica la experta.

Tener el rostro rojizo, con picazón y tirantez todo el tiempo no es normal. (Foto: Shutterstock)

Resequedad, comezón o granitos

Además, se pueden presentar otros síntomas como resequedad, comezón y tirantez: “eso ya no es normal y sí debes de acudir con un dermatólogo que te valore”, comenta la especialista.

Otro de los síntomas que puedes llegar a confundir son las pápulas y pústulas, es decir, los granitos que salen en la piel a causa del padecimiento: “ese tipo de rosácea se confunde con acné”, indica la dermatóloga Venecia Landini.

Estos se debe a que tanto en el acné como en la rosácea se presentan brotes con pus, conocidos como pústulas y más coloquialmente como ‘barros’; sin embargo, el acné viene acompañado del comedón, el punto negro y la espinilla, lo que no ocurre en la rosácea, de acuerdo con la especialista.

“En la rosácea se presenta más que nada en la región centro facial, afectando primordialmente nariz y mejillas. El acné puede afectar también esta zona, pero otras zonas como la frente, el mentón, la mandíbula”, agrega; sin embargo, señala que puede ser complejo que una persona pueda notar las diferencias a simple vista, por lo que lo mejor siempre será acudir a un médico a revisión.

¿Qué activa la rosácea? Causas y lo que no debe hacer una persona con el padecimiento

A pesar de que existen explicaciones sobre los síntomas, lo cierto es que hasta este momento se desconoce qué es lo que provoca el padecimiento: “realmente la causa todavía no se sabe muy bien, pero ya se han hecho varios estudios para poder entender un poquito”, indica la dermatóloga Cortázar Azuaje.

Y agrega que “es más un tema del individuo, en donde genéticamente, tiene una sensibilidad a ciertos factores externos que hacen que esa alteración que tiene innata se active”. Por lo que existen algunas situaciones que las personas con rosácea deben evitar para no empeorar los síntomas.

Sobre este tema, la dermatóloga Venecia Landini explica que principalmente se deben evitar todas esas situaciones que nos hacen ruborizarnos (más allá de las emociones) como:

En la rosácea se deben evitar los productos que causen irritación en la piel y en la medida de lo posible el maquillaje o cremas muy grasosas. (Foto: Archivo) (Shutterstock)

Exponerse a la luz solar de manera prolongada, es decir, más de 15 a 30 minutos.

Utilizar cosméticos que sean irritantes para la piel

Climas extremos, tanto en el frío como el calor

Alimentos como el alcohol en general, pero principalmente el vino tinto; el chocolate entre más puro más, el café muy cargado, la comida muy picante, los cacahuates y los jitomates.

Sobre la relación entre la rosácea y la alimentación, la dermatóloga Venecia Landini explica que es debido a que son alimentos que generan vasodilatación, lo que desencadena algunos de los síntomas de la rosácea y agrega que también puede hacerlo el no cuidar la inflamación.

“Otra relación, además del Demodex, que es este parásito que se encuentra directo en la piel”, explica, ya que este puede provocar inflamación, de acuerdo con la doctora Cortázar Azuaje.

¿Como eliminar y prevenir la rosácea? Este es el tratamiento

El primer paso a seguir, es acudir a un dermatólogo o especialista que pueda valorarte e indicarte si lo que padeces es o no rosácea.

Skin care

Si tienes este padecimiento, las especialistas coinciden en que es posible tratarlo con algunas medidas de skin care, en caso de que se detecte a tiempo.

“El tratamiento principalmente va a ser el aseo de la cara mañana y noche con un buen dermolimpiador”, indica la dermatóloga Venecia Landini, quien agrega que la rutina se debe complementar con un protector solar que se aplique cada 4 horas.

“De preferencia que no sea muy grasoso para evitar la proliferación de Demodex”, comenta y señala que también se podría incluir un hidratante, pues tal como lo menciona la doctora Angélica María Cortázar Azuaje: “en la rosácea menos es más”.

Lo mejor siempre será acudir al médico. (Foto: Unsplash)

No usar muchos cosméticos

Ella también indica que otras medidas que se pueden tomar son “no usar maquillaje, de preferencia, no utilizar muchos productos cosméticos y buscar bases que sean muy suaves”.

En caso de que estés siguiendo estos pasos en tu rutina de skin care, pero no ves una mejora en tu piel, la doctora Venecia Landini indica que “lo mejor es ir al dermatólogo y no automedicarse”, ya que la revisión médica es necesaria para un diagnóstico adecuado y oportuno.

Cirugía o antibióticos

Ten en cuenta que en casos más severos se puede recurrir a otro tipo de medidas, tal como menciona la experta Cortázar Azuaje: “hay tratamientos más avanzados con electro cirugía, con láser CO2 (para disminuir el grosor de la piel) y dependiendo del caso, se deja tratamiento tópico”.

Aunque en algunos casos una buena rutina de skin care puede ser la solución, en otros en necesaria la medicación. (Foto: Archivo) (Shutterstock)

La especialista agrega que en otros casos también se pueden recetar medicamentos antibióticos y en caso de tener una rosácea que afecte a los ojos, se llegan a derivar a los pacientes con oftalmólogos, por lo que una revisión es muy importante.

Cuidado integral de la piel

La dermatóloga Cortázar Azuaje agrega que al ser una condición genética no se puede evitar desarrollar rosácea, pero sí es posible prevenirla.

“Simplemente, tengan un cuidado integral de su piel, siempre protector solar, siempre lavar la cara mañana y noche, un buen hidratante para ustedes, que no sea demasiado grasoso, y (si sienten) que con eso no es suficiente, si tienen ardor, yo creo que la mejor forma de prevenir es acudir al dermatólogo (...) Porque hacer un buen chequeo de la piel te puede salvar no solo de rosácea, sino también de cáncer”, finaliza la doctora Venecia Landini.