Buen Fin 2022: Arma tu rutina de skin care con estas ofertas

Este fin de semana arranca la edición del Buen Fin 2022, y muchas tiendas físicas y en línea tendrán buenas ofertas que puedes aprovechar.

Si ya tienes tu propia rutina diaria de skin care, matutina o nocturna, o has querido iniciar pero aún no has podido comprar productos, aquí te contamos sobre las mejores ofertas que hemos encontrado en Amazon MX y tiendas como The Body Shop y Sephora.

Antes de pasar a lo bueno: las rutinas de skin care varían según el tipo de piel de cada persona y lo mejor es acudir con una especialista que pueda decirte qué tipo de productos y químicos puedes utilizar, pues mezclar ácidos y otros artículos podría irritarte.

De manera general, los productos que puedes aplicarte en una rutina y el orden en que puedes hacerlo es el siguiente: desmaquillante, jabón líquido facial, gel o crema humectante (esto depende de tu tipo de piel y de los productos que uses a continuación) y protector solar facial. También puedes usar sérums.

Las mejores ofertas de productos de skin care

Limpiadores e hidratantes

El sitio minorista tiene promociones en productos de Neutrogena. Puedes encontrar sueros, exfoliantes y cremas hidrantantes: la crema corporal en gel Hydro Boost, con ácido hialurónico, tiene un cosot de 112 pesos. Y su gel hidratante para el contorno de ojos, está en 241 pesos.

Puedes encontrar diversos productos de Bioderma con descuentos, entre ellos el Gel Moussant Anti Acné, el Sébium Pore Refiner y algunas cremas hidratantes para el contorno de ojos.

L’BEL es otra de las marcas con ofertones: encuentra su gel nocturno para el contorno de los ojos, con ácido hialurónico, en 184 pesos. Y su desmaquillante bifásico en un costo de 139 pesos.

Protectores solares

Algunos protectores solares faciales los puedes conseguir en precios desde 250 hasta 800 pesos o incluso más caros.

Si estás en busca de un bloqueador solar para tu carita, puedes encontrar descuentos de entre 20 y hasta 40 por ciento en Amazon.

El ISDIN Fotoprotector Fusion Water, con SPF 50+, tiene un costo de 379 pesos (desde los 630 pesos normales).

La versión con color del fotoprotector de ISDIN tiene ahora una rebaja del 30 por ciento, con un precio total de 385 pesos.

Los protectores solares de Nivea Sun, con SPF 50+, tienen un costo de 190 pesos, desde los 270 pesos habituales.

El bloqueador Photoderm Nude Touch, SPF 50+, de Bioderma, tiene un costo con descuento de 405 pesos.

Otro bloqueador de Bioderma con descuento es el Photoderm cover touch, en tono claro, también con SPF 50+, en un costo de 419 pesos.

Los tesoros de skin care en The Body Shop

The Body Shop se sumó a los ofertones, y en esa tienda también encuentras productos para tu rostro: desde hidratantes y tónicos hasta exfoliantes, limpiadores y sérums.

Por el Buen Fin 2022, The Body Shop ofrece sus productos al 3x2.

Y Sephora no se queda atrás...

Las tiendas de Sephora también traen descuentos de hasta 50 por ciento en sus productos de skin care, de marcas como Aloe Lab, Sephora Collection, Grimau, JLO Beauty, Origins, Caudalie, St. Tropez y varias marcas más.

Ahí podrás encontrar limpiadores faciales desde los 150 pesos y mascarillas desde 60 pesos para este Buen Fin.