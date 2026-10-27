Desaparece sacerdote de EU en México: ¿Qué sabemos de Clemente Morales y dónde fue visto por última vez?

El sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años y de nacionalidad estadounidense, está desaparecido desde el sábado 24 de octubre, cuando acudió a una consulta médica en Culiacán, Sinaloa.

El párroco de la iglesia Cristo Resucitado fue visto por última vez cuando salía del consultorio y se dirigía a oficiar una misa.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda el domingo 25 de octubre para solicitar el apoyo de la ciudadanía y localizar al sacerdote, cuyo paradero se desconoce desde hace tres días.

¿Dónde fue visto por última vez el sacerdote Clemente Morales?

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Clemente Morales Topete fue visto por última vez el sábado 24 de octubre de 2026, alrededor de las 16:00 horas, en el fraccionamiento Montebello, una zona residencial ubicada al sur de Culiacán.

El sacerdote había acudido a una consulta médica y posteriormente se dirigía a oficiar una misa. Sin embargo, desde ese momento no se tiene información sobre su ubicación.

Morales Topete se desempeñaba como párroco de la iglesia Cristo Resucitado. La ficha de búsqueda señala que Clemente Morales Topete tiene las siguientes características físicas:

Edad: 67 años.

67 años. Estatura: aproximadamente 1.80 metros.

aproximadamente 1.80 metros. Tez: morena.

morena. Complexión: delgada.

delgada. Cabello: corto, lacio, negro entrecano.

corto, lacio, negro entrecano. Ojos: café oscuro.

café oscuro. Cejas: pobladas.

Como señas particulares, presenta una cicatriz en la parte posterior derecha de la nuca y un lunar pequeño debajo del ojo derecho, a la altura del pómulo.

El día de su desaparición vestía una camisa beige de manga larga con botones, pantalón de vestir del mismo color y zapatos grises tipo mocasín.

¿Dónde reportar información sobre el paradero del sacerdote Clemente Morales?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa solicitó la colaboración de la población para aportar cualquier información que contribuya a localizar al sacerdote.

Las personas que tengan datos sobre su posible paradero pueden comunicarse a los siguientes medios de contacto:

Teléfono: 667 184 1256.

667 184 1256. Correo electrónico: cebpd@sinaloa.gob.mx.

Cualquier información que ayude a establecer su ubicación puede ser relevante para las labores de búsqueda.