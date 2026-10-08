Viernes ‘soleado’ en Nuevo León: Prevé una máxima de 30 grados en Monterrey este 9 de octubre

Así estará el clima en Nuevo León este viernes 9 de octubre.

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey para este viernes 9 de octubre presenta condiciones estables, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan temperaturas máximas de hasta 30°C en Apodaca y mínimas de 15°C en San Pedro Garza García, con cielo despejado.

Vista de la ciudad de Monterrey bajo un cielo poco nuboso.

¿Qué temperatura se espera en cada ciudad de Nuevo León?

En Monterrey, las temperaturas estarán entre 16°C y 27°C, con el cielo despejado. Para San Pedro Garza García, se pronostican valores de 15°C a 25°C, mostrando un ambiente ligeramente más fresco durante la mañana.

Guadalupe tendrá un día con mínimas de 17°C y máximas de 28°C. Apodaca experimentará las temperaturas más altas, con un rango de 18°C a 30°C, lo que marca una diferencia notable dentro de la zona.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en la zona metropolitana?

La probabilidad de lluvia para este viernes es baja en toda la región. Las condiciones atmosféricas indican cielo despejado en la mayoría de los municipios, sin alertas por tormentas o aguaceros repentinos durante el día.

El viento se mantendrá ligero, con velocidades de 8 km/h en Monterrey y 9 km/h en San Pedro Garza García y Guadalupe. Apodaca registrará vientos un poco más fuertes, de hasta 11 km/h, sin representar riesgos.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Viernes 9 de octubre: Máxima de 27°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

Sábado 10 de octubre: Máxima de 27°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

Domingo 11 de octubre: Máxima de 26°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Zona Metropolitana de Monterrey es de estabilidad. Se mantendrán las temperaturas agradables, con máximas alrededor de los 27°C y mínimas de 16°C, con poca probabilidad de cambios significativos.

¿Qué precauciones tomar con el clima en Nuevo León?

Ante las temperaturas cálidas del día, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente entre las 12:00 y las 17:00 horas. Beber suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol ayudará a prevenir golpes de calor.

Para proteger la piel, se sugiere usar protector solar y ropa ligera de colores claros. Aquellos que realicen actividades al aire libre deben considerar horarios tempranos o al atardecer para evitar las horas de mayor intensidad solar.

Fuente: CONAGUA.

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