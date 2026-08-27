Incursión de Los Tlacos en Guerrero deja seis muertos y varios heridos

Los Tlacos son señalados por habitantes como responsables del ataque armado en Cerro de las Lumbreras, Guerrero, que dejó seis personas muertas.

Una incursión de presuntos integrantes de Los Tlacos en Cerro de las Lumbreras, comunidad de San Miguel Totolapan, Guerrero, dejó seis personas muertas la madrugada de este jueves, de acuerdo con reportes de habitantes de la zona.

El ataque ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando un grupo armado llegó a la localidad, integrada por alrededor de siete viviendas.

De manera preliminar, pobladores identificaron a los agresores como integrantes de Los Tlacos, grupo criminal al que también vinculan con Leonel Barragán Tolentino, ‘La Changa’.

¿Qué pasó en Cerro de las Lumbreras, Guerrero?

Los testimonios disponibles señalan que los hombres armados ingresaron a una de las viviendas y dispararon contra integrantes de una familia. Después, los agresores habrían incendiado algunos inmuebles de la comunidad.

Entre las víctimas se encuentra una joven de 18 años con discapacidad, según los reportes difundidos por habitantes. También se informó sobre personas heridas, incluidos menores de edad, aunque hasta el momento no existe una cifra oficial sobre lesionados.

La comunidad difundió llamados de auxilio en redes sociales para solicitar la llegada de autoridades estatales y federales. En los mensajes, habitantes señalaron que permanecían a la espera de personal de seguridad para ingresar a la zona.

¿Por qué atacaron Los Tlacos a una familia en Guerrero?

De acuerdo con testimonios de pobladores, el ataque estaría relacionado con la disputa por terrenos de la zona. Las familias de Cerro de las Lumbreras se habrían resistido a entregar sus tierras para actividades de tala y explotación forestal ilegal.

Tras la agresión, algunos sobrevivientes abandonaron la localidad y se trasladaron hacia comunidades cercanas para buscar resguardo. Habitantes que permanecieron en el lugar solicitaron seguridad ante la presencia de hombres armados en las inmediaciones.

¿Quiénes son Los Tlacos y dónde operan?

Los Tlacos tienen presencia en distintas zonas de Guerrero y han sido relacionados con hechos de violencia en la región de Tierra Caliente.

En San Miguel Totolapan también se han registrado disputas entre organizaciones criminales por el control territorial y de actividades ilícitas.

Hasta la tarde de este jueves, la Fiscalía General del Estado de Guerrero no había informado de manera oficial sobre el ataque en Cerro de las Lumbreras ni confirmado el número de víctimas reportado por los habitantes.