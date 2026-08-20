Clima en Puebla y Morelos: Prevé cielo nublado y ambiente fresco para este viernes 21 de agosto

Así estará el clima en Puebla y Morelos este viernes 21 de agosto.

El clima en Puebla y Morelos para el viernes 21 de agosto presentará cielo nublado y un ambiente fresco, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan lluvias puntuales muy fuertes en algunas zonas de Puebla y Morelos, lo que puede causar encharcamientos.

Cielo nublado sobre los valles de Puebla y Morelos.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos este viernes?

En la capital de Puebla, la temperatura mínima será de 9.3°C y la máxima alcanzará los 25.0°C. Sus municipios, como San Andrés Cholula, registrarán mínimas de 10°C y máximas de 26°C, manteniendo un ambiente fresco.

Por otro lado, Cuernavaca, en Morelos, tendrá un clima ligeramente más cálido, con mínimas de 11.7°C y máximas de 25.3°C. La diferencia con Puebla es notable, donde las temperaturas serán un poco más bajas, especialmente por la mañana.

¿Habrá lluvias y viento en la región de Puebla y Morelos?

El viernes 21 de agosto, ambas entidades tendrán cielo nublado durante gran parte del día. Se esperan lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla y el Estado de México. Esto se debe a canales de baja presión y una onda tropical sobre el sureste del país.

El viento para Puebla se mantendrá en 8 km/h y en Cuernavaca será de 5 km/h. Estas lluvias podrían venir con descargas eléctricas y caída de granizo, además de subir los niveles de ríos y arroyos, causando posibles deslaves e inundaciones.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 21 de agosto: Máxima de 26°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 22 de agosto: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 23 de agosto: Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Puebla y Morelos muestra un ligero descenso en las temperaturas máximas, pasando de 26°C el viernes a 24°C el domingo. Las condiciones de cielo nublado y la posibilidad de lluvias continuarán en la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco y las lluvias?

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las alertas del SMN y Protección Civil. Es importante protegerse de los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias y mantenerse abrigado, especialmente por las mañanas y noches.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se sugiere llevar un paraguas o impermeable. También es crucial conducir con precaución en caso de lluvia, ya que las calles pueden estar resbaladizas y la visibilidad disminuirá considerablemente.

Fuente: CONAGUA.

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