Calor extremo en Península de Yucatán: Lluvias aisladas y hasta 39°C el viernes 21 de agosto

Así estará el clima para la Península de Yucatán el 21 de agosto.

El viernes 21 de agosto, la Península de Yucatán registrará un clima con temperaturas elevadas y cielo nublado, conforme al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Canales de baja presión y la onda tropical número 29 influirán en las condiciones generales de la región.

¿Qué temperaturas habrá en Península de Yucatán este viernes?

En Mérida, Yucatán, la temperatura máxima será de 39.3°C y la mínima de 19.0°C, con cielo nublado. Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, compartirán una máxima de 31.3°C y una mínima de 24.3°C, con cielo medio nublado.

Tulum, Quintana Roo, espera una máxima de 34.0°C y una mínima de 21.3°C. Playa del Carmen, en la misma entidad, registrará también una máxima de 34.0°C, pero con una mínima de 22.0°C. Ambas ciudades tendrán cielo medio nublado y vientos moderados.

¿Lloverá este viernes en la Península de Yucatán?

La Península de Yucatán tendrá probabilidad de lluvia. La onda tropical número 29 y canales de baja presión generarán chubascos y lluvias fuertes en la región. Se recomienda tomar precauciones ante estas condiciones climáticas.

Los vientos en la Península serán moderados. Mérida tendrá 11 km/h, Cancún y Chetumal 10 km/h, y Tulum y Playa del Carmen 8 km/h. El SMN advierte que las lluvias pueden traer descargas eléctricas, granizo y causar deslaves o inundaciones.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Viernes 21 de agosto : Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h. Sábado 22 de agosto : Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h. Domingo 23 de agosto: Máxima de 39°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h.

La Península de Yucatán vivirá un fin de semana muy caluroso. El viernes tendrá cielo nublado, pero el sábado y domingo serán más despejados. Las temperaturas se mantendrán altas, alcanzando hasta los 40°C.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán?

Con las temperaturas altas en la Península, es clave proteger la salud. Se recomienda beber mucha agua para evitar la deshidratación. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es fundamental para el bienestar.

Se aconseja usar ropa ligera, de colores claros y manga larga para protegerse del sol. Es útil llevar sombreros, gorras y lentes de sol. Si es necesario salir, aplicar protector solar con un factor de protección alto es esencial para la piel.

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